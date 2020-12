Bayern Múnich vs RB Leipzig | Ver en vivo por TV y online el gran encuentro por la 10° fecha de la Bundesliga

Arranca una nueva jornada de la Bundesliga, este sábado 5 de diciembre en el contexto de la 10° fecha del torneo alemán habrá un partidazo entre dos protagonistas de la temporada 2020 en Alemania, el FC Bayern Múnich, líder actual del torneo recibirá a su más cercano perseguidor, el RB Leipzig en el Allianz Arena.



Este encuentro podría ser clave en la temporada, debido a que de ganar el Bayern se alejaría cinco puntos de su rival en la tabla de posiciones, que para un equipo como los bávaros con su gran rendimiento que lo arrastran de la temporada pasada seria demasiada ventaja. El RB Leipzig por su parte ya no son la sorpresa del campeonato, llevan un par de años siendo protagonistas del torneo alemán inclusive a nivel internacional con la Champions, por lo que este año 2020 podría ser la consolidación definitiva del elenco de la bebida energética.



El FC Bayern Múnich llega a este duelo con siete victorias, un empate y una derrota hasta el momento, siendo el principal favorito en lograr el título de Campeón por 9° vez consecutiva. Los bávaros vienen de vencer en la fecha anterior al Stuttgart por 3-1, además de empatar entre semana por Champions League con el Atlético de Madrid por un marcador de 1-1.



En el último duelo de ambos clubes por Bundesliga empataron sin goles por la temporada 2019-20. (Foto: Getty)

El RB Leipzig también ha tenido un gran inicio de temporada, su buen rendimiento los tuvo como líderes de la Bundesliga en un comienzo, sin embargo, un par de malos resultados le terminó cediendo el liderato al FC Bayern. En los nueve duelos disputados hasta el momento, han visto el triunfo en seis partidos, empatando en dos y cayendo derrotados solo una vez. En su último enfrentamiento por liga derroto por 2-1 al Arminia, además por Liga de Campeones venció entre semana al Istanbul BB por un marcador de 4-3.



Antes del comienzo de la 10° fecha del torneo alemán, el Bayern Múnich es el exclusivo líder con 22 unidades, mientras su rival, el RB Leipzig usa la segunda ubicación de la Bundesliga con 20 puntos.







Día y hora: ¿Cuándo juegan Bayern Múnich vs RB Leipzig por la Bundesliga?



Bayern Múnich vs RB Leipzig juegan este sábado 5 de diciembre a las 14:30 hrs de Chile.



¿En qué canal o dónde ver en vivo por streaming FC Bayern Múnich vs RB Leipzig?



Bayern Múnich vs RB Leipzig no será transmitido por televisión, sin embargo, si deseas ver en vivo el duelo por la 10° fecha de la Bundesliga podrás hacerlo a través de One football app para Android e iOS.