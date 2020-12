Bayern Múnich vs RB Leipzig: Cómo, cuándo y dónde ver el encuentro por la 10° fecha de la Bundesliga

Este fin de semana se juega la 10° fecha de la Bundesliga, uno de los partidos atractivos de la jornada sabatina será el que animarán el Bayern Múnich frente al RB Leipzig en el Allianz Arena.



El Bayern Múnich quiere continuar con su gran arranque este año, los bávaros que vienen de una gran temporada pasada se encuentran líderes de la liga alemana logrando siete victorias, un empate y una derrota. Los dirigidos por Hans-Dieter Flick querrán lograr un triunfo frente a su más cercano perseguidor en la tabla. Entre semana el FC Bayern logró rescatar un empate por Champions League frente al Atlético de Madrid.



El RB Leipzig también ha tenido un gran inicio de campaña, fueron líderes de la Bundesliga en un comienzo, sin embargo, un par de traspiés en algunas fechas, significó cederle el liderato al Bayern Múnich, este encuentro es perfecto para que los hombres de Leipzig recuperen la punta superando a sus rivales. En los nueve encuentros disputados hasta ahora han logrado la victoria en seis duelos, empatando en dos ocasiones y cayendo una vez. Su último partido fue por Champions League donde venció al Istanbul BB por un marcador de 4-3.



Antes del comienzo de la 10° fecha del torneo alemán, el Bayern Múnich es el exclusivo líder con 22 unidades. Mientras en el RB Leipzig ocupa la segunda ubicación de la Bundesliga con 20 puntos.





Día y hora: ¿Cuándo juegan Bayern Múnich vs RB Leipzig por la Bundesliga?



Bayern Múnich vs RB Leipzig juegan este sábado 5 de diciembre a las 14:30 hrs de Chile.

El RB Leipzig necesita la victoria para superar al FC Bayern en la tabla de posiciones. (Foto: Getty Images)



¿En qué canal o dónde ver en vivo por streaming FC Bayern Múnich vs RB Leipzig?



Bayern Múnich vs RB Leipzig no será transmitido por televisión (sujeto a confirmación), sin embargo, si deseas ver en vivo el duelo por la 10° fecha de la Bundesliga podrás hacerlo a través de One football app para Android e iOS.