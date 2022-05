Bayern Munich acepta que Robert Lewandowski pide salir: "Me ha comunicado que quiere dejar el club"

Cada mercado de fichajes en el verano de Europa hay teleseries y una de ellas, seguramente, será la de Robert Lewandowski quien está decidido a cerrar su ciclo con el Bayern Munich con Barcelona siguiendo sus pasos para nuevamente tener una gran estrella mundial tras la salida de Lionel Messi.

Lo que eran versiones de prensa sobre los deseos del polaco, se volvió un comentario oficial pues el director deportivo de los bávaros, Hasan Salihamidzic, afirmó que tuvo una conversación con el futbolista sobre este tema. "He hablado con Lewa. Durante la conversación me ha comunicado que no acepta nuestra oferta de renovación y que quiere dejar el club", afirmó.

Todo esto se une a lo que han comentado desde Cataluña donde afirman que los blaugranas están más que dispuestos a hacerle una oferta de varias temporadas al implacable atacante, estando dispuestos a pagar cerca de 30 millones de euros para hacerse con sus servicios a partir de la segunda campaña.

De hecho, el propio entrenador del cuadro culé, Xavi Hernández, comentó en la más reciente conferencia de prensa que esta incorporación es una posibilidad. "Lo que nos importa a la hora de fichar es que tengan calidad y que nos puedan aportar rendimiento. La edad para nosotros no es una prioridad y sí el rendimiento sobre el campo".

Entre tanto, Lewandowski pudo haber jugado su último compromiso con Bayern Munich en la jornada final de la Bundesliga ante Wolfsburgo marcando uno de los tantos en el 2-2. El futbolista llegó a 35 goles en la competición para ser el máximo artillero por séptima vez, igualando el récord de Gerd Müller.