Bayern Munich confirma al interino Hans Flick como entrenador hasta el fin de la temporada

No es común que el Bayern Munich no comande la tabla de posiciones de la Bundesliga por eso no llamó la atención el despido del técnico Niko Kovac, el que tuvo buenos números en la Champions, no así en la liga alemana.

Al salir el entrenador, asumió en forma interina Hans Flick, y luego diez partidos a cargo del Bayern, convenció tanto a la dirigencia teutona que ha sido confirmado como entrenador oficial hasta fin de año.

“Que nuestros jugadores se hayan presentado de manera tan convincente en términos de juego y carácter durante las últimas semanas muestra que estamos en el camino correcto con Hansi Flick como entrenador. Estoy feliz de que sigamos trabajando juntos”, señaló Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern.

Flick de 54 años tha ganado 8 de los 10 partidos que le tocó dirigir entre Bundesliga y Champions League.