Bayer Leverkusen vs Slavia Praga: Ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido del Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz por la sexta fecha de la Europa League

El partido define al grupo C de la Europa League. Ambos equipos ya están clasificados a la siguiente ronda del torneo, pero falta definir quien se queda con el primer y segundo puesto. Los dos equipos tiene 12 unidades y comparten la punta de la tabla.



A pesar de tener la misma cantidad de puntos, el Slavia Praga técnicamente se queda con el primer lugar debido a que ellos vencieron al Leverkusen por la cuenta mínima. Por esta razón es que el partido tiene cierto nivel de importancia para los alemanes.



El capitán, Charles Aránguiz, sigue sin opciones de jugar. De hecho el chileno no ha sumado minutos en la competencia y ha jugado tan solo 4 partidos de Bundesliga. El príncipe no suma minutos desde el 17 de octubre cuando llevó la jineta en la victoria por 1-0 de su equipo contra el Mainz 05. Aránguiz se lesionó jugando por Chile en la fecha contra Uruguay y Colombia, cuando sintió molestias en el tendón de aquiles.



Además de Aránguiz, el técnico Peter Bosz, cuenta con varias bajas. El volante creativo Kerem Demirbay no podrá jugar ya que dio positivo por covid-19. El delantero argentino Lucas Alario y el defensa colombiano Santiago Arias ambos sufrieron lesiones graves y no podrán ser parte del duelo. Misma situación la del seleccionado argentino y ex River Plate Exequiel Palacios.



Fecha y hora: ¿Cuándo juegan Bayer Leverkusen vs Slavia Praga?

El partido entre el Bayer Leverkusen y el Slavia Praga será este jueves 10 de diciembre a las 14:55 de Chile.

No podrán ester presentes Charles Aránguiz, Lucas Alario, Santiago Arias, Exequiel Palacios y Kerem Demirbay. (Foto: Getty)

Televisión: ¿Dónde ver el partido del Bayer Leverkusen vs Slavia Praga?

El duelo será transmitido por ESPN. Entérate de la señal respectiva según tu cableoperador:



ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Online: ¿Se puede ver el encuentro del Bayer Leverkusen vs Slavia Praga vía streaming?

El partido lo podrás disfrutar en vivo por la plataforma de ESPN en ESPN Play.