Bayer Leverkusen vs Mönchengladbach: Ver EN VIVO el partido por la 7° fecha de la Bundesliga

Este sábado comenzó la 7° fecha de la Bundesliga con imperdibles duelos, durante la jornada del domingo, sin embargo, están todas las miradas puestas en el enfrentamiento del Bayer Leverkusen contra el B. Mönchengladbach, en un apretado encuentro donde ambos clubes comparten la misma zona de la tabla general.



El Leverkusen actualmente se encuentra en la parte alta de la tabla, en seis duelos jugados hasta el momento los hombres de la aspirina han logrado ganar en tres partidos y empatado en otros tres, sin tener derrotas. El último encuentro del Bayer fue frente al Fribugo conjunto que derrotó por 4-2, además entre semana repitió el marcador por 4-2 frente al H. Beer Sheva por Europa League.



Charles Aránguiz no podrá estar presente debido a que aún no se recupera de una lesión que le ha impedido ver acción en las últimas fechas, esto derivó en que no pudiera estar con la selección chilena para los partidos eliminatorios.



El Borussia Mönchengladbach por su parte también viene con una buena campaña, actualmente se encuentran un puesto más abajo que el Leverkusen y rindiendo de buena forma en la Champions League. En la fecha anterior de la liga alemana el Mönchengladbach venció por 1-0 al RB Leipzig y entre semana sacó lo mejor de su repertorio para derrotar al Shakhtar por la 3° fecha de la Liga de Campeones por un contundente 6-0 de visita.



Un importante duelo se dará para los objetivos de ambos clubes. (Foto: Getty)



Actualmente al inicio de la jornada 7 de la Bundesliga, el Bayer Leverkusen se ubica en la 5° posición con 12 puntos y una diferencia de gol de +5. Mientras que el B. Mönchengladbach es 6° con 11 unidades y una diferencia de +1.



Día y hora: ¿Cuándo juegan Bayer Leverkusen vs B. Mönchengladbach?



Bayer Leverkusen vs B. Mönchengladbach juegan este domingo 8 de noviembre a las 14:00 hrs de Chile.



Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo y quién transmite por TV Bayer Leverkusen vs B. Mönchengladbach?



Bayer Leverkusen vs B. Mönchengladbach será transmitido en televisión por Claro Sports 169 (SD) y 469 (HD).



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming y quién transmite online a Bayer Leverkusen vs B. Mönchengladbach?



Si buscas un link para ver en vivo Bayer Leverkusen vs B. Mönchengladbach, podrás hacerlo en la app OneFootball gratis para Android e IOS. Además, podrás verlo en Claro Video y gratis por Youtube Marca Claro.