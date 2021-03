Ronald Koeman sale a respaldar a Bartomeu por el Barçagate: "Para mí, siempre fue una persona excepcional"

Barcelona vive una de sus horas más críticas luego de la detención de Josep Maria Bartomeu y otros ejecutivos por el "Barçagate". El ex presidente pasó la noche en la cárcel luego de un registro a las oficinas del club en medio de la investigación.

La situación ha llamado la atención del mundo entero, no solo por afectar a uno de los equipos más importantes hoy por hoy, sino también porque en el caso hay involucrada una campaña contra referentes culés, como Lionel Messi y Gerard Piqué.

Este martes y en la previa del duelo de vuelta por la semifinal de Copa del Rey ante Sevilla, Ronald Koeman atendió a los medios. En la ocasión fue consultado por lo que atraviesa Bartomeu, a quien respaldó con todo.

Josep Maria Bartomeu pasó la noche en prisión por el Barçagate. Foto: Archivo

"Para la imagen del club no es bueno lo que ha pasado con Bartomeu, hay que esperar a ver qué ha pasado", explicó el neerlandés, quien no quiere perder el foco del partido por problemas externos.

Según el propio Koeman, su plantel no piensa en otra cosa que no sea Sevilla. "Nosotros tenemos que concentrarnos en intentar remontar mañana, no podemos hacer más aunque sabemos que no es bueno lo que ha pasado para la imagen del club".

Eso sí, el técnico del Barcelona fue claro en que lo ocurrido no cambia para nada su imagen sobre Josep María. "Bartomeu, para mí, siempre fue una persona excepcional".

Luego de su detención, el ex presidente de los blaugranas fue puesto en libertad a la espera de lo que ocurra mientras dure la investigación.