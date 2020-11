Joaquín, capitán del Real Betis, dispara en contra de Ronald Koeman: “A él no lo ficharía ni de utilero”

Joaquín Sánchez, capitán del Real Betis, ya calienta la previa del choque ante FC Barcelona, por la novena jornada de la liga española, pues no tuvo piedad con Ronald Koeman al asegurar que “no lo ficharía ni de utilero”.

En entrevista con El Larguero, de la Cadena Ser, el mediocampista y ahora pupilo de Manuel Pellegrini y compañero de Claudio Bravo, recordó la época en la que compartió camarín con el técnico culé en Valencia y aseguró que fue uno de sus peores momentos deportivos.

“No fue la experiencia más bonita de mi carrera deportiva, no fue agradable. Pero como siempre digo: uno tiene que vivir de todo y aquello pasó en aquel momento. No quiero hablar de este tema, porque sinceramente me duele lo que pasó allí. Lo pasé mal”, partió diciendo.

El volante no tuvo misericordia con el entrenador neerlandés. (FOTO: Getty)

Al ser consultado si ficharía al entrenador neerlandés si alguna vez accediera a la presidencia del Real Betis, respondió categóricamente: “¡ni de utillero! Yo pasé página, nos dijimos de todo. Afortunadamente no duró mucho y pudimos salvar el año terminando lo más dignamente posible, porque el año fue complicado”.

Finalmente, cuando le preguntaron si el día del partido entre Barcelona y Real Betis va a saludar a Koeman antes o después del encuentro, sentenció que “no, no me va a saludar ni yo le voy a saludar a él”.

Recordemos que el encuentro entre catalanes y los Béticos está programado para el próximo sábado 7 de noviembre, y podrás seguir todos los detalles del partido junto al equipo de RedGol.