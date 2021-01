En Barcelona piensan lo peor sobre Lionel Messi: "Lo más probable es que nos deje a mitad de año"

La teleserie del pasado mercado de pases en Europa tuvo como protagonista a Lionel Messi, quien buscó irse de FC Barcelona, sin embargo en la Ciudad Condal no lo dejaron partir, y obligaron a que cumpliera con su contrato.

El zurdo termina su vínculo con el elenco de toda su vida a finales de la temporada, es decir, a mitad de año, y en Cataluña se ponen en el peor de los casos, porque creen que el argentino simplemente se irá.

Así lo dejó en claro en candidato a la presidencia del Barça, Agustí Benedito, quien en conversación con ESPN señaló que cree que el goleador histórico del club partirá a otro conjunto, con PSG y Manchester City como las grandes opciones.

"Mantener a Messi sería la mejor noticia para el club, pero no soy muy optimista. Me hubiera gustado que dijera en su entrevista de la otra semana que su deseo es quedarse en el club, pero no lo hizo y ahora hay que esperar y ver", señaló el candidato.

Lionel Messi aún no define su futuro - Getty

"La verdad es que soy pesimista. Hay que tener en cuenta que en agosto dijo que quería irse después de 20 años y aún no especificó qué quería hacer. El resultado más probable que veo es que nos deje a mitad de año", agregó.

Por ahora Lionel Messi sigue siendo parte de FC Barcelona, donde espera tener un buen cierre de temporada, luchando en la parte alta en la Liga y clasificado a octavos en la Champions League.