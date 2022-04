Ronald Koeman volvió a hablar de su salida del Barcelona, lamentó el poco apoyo que recibió de de Joan Laporta y se refirió al momento futbolístico del equipo culé con Xavi Hernández en la banca.

"Un entrenador no es el único culpable. Yo no tuve el apoyo máximo del presidente. Espero que haya aprendido de esto y apoye a Xavi", señaló el entrenador que se hará cargo de la selección de Países Bajos a final de año.

"La situación del club me duele, da pena porque soy 'culé'. Pido máximo apoyo para Xavi: es una leyenda, muy buen entrenador, persona de casa y poco culpable de que el Barcelona esté en esta situación", añadió.

Luego, insistió: "Es verdad que la situación es la misma que la mía. Eso quiere decir que cambiar un entrenador no siempre te garantiza mejorar. No quiero hacer ninguna crítica... Lo único que pido es apoyar a Xavi",

Y se lanzó contra Laporta: "Sé exactamente el riesgo de ser entrenador: si las cosas no funcionan como el club piensa, te pueden echar. Pero, a mí, el presidente me dejaba dudas. 'Off the record' decía 'No sé si sigue, tenemos dudas'. Eso no es bueno. Hay que hablar claro hacia adentro y, hacia afuera, defender al entrenador. Si no apoyas a tu técnico, aún es más complicado".

"Lo pasé mal tras la destituición. Ser entrenador del Barcelona es una tarea muy complicada. Xavi lo sabe y pido apoyo para él, le deseo mucha suerte. Todos somos 'culés", afirmó.

Acerca de Xavi, comentó: "Seguramente ha mejorado en ciertas cosas. Han fichado a tres jugadores que pueden jugar arriba. No es bueno comparar. Cuando me fui, el Barcelona estaba a ocho puntos y ahora casi al doble. La tarea de Xavi es igual de complicada que la que yo tenía".

"Si pierdes los últimos partidos en casa, es por algo. Esta es la realidad del Barcelona ahora mismo. El club necesita tiempo para volver a lo que fue y, por eso, pido tranquilidad y no pensar que no hemos ganado títulos... Hay que pensar a largo plazo", sentenció.