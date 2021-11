Lionel Messi ofreció una entrevista exclusiva al diario Sport que fue publicada este lunes, en la que se refirió a su polémica salida del Barcelona.

La Pulga reconoció que no todos sus ex compañeros lo apoyaron: "No, decepcionarme no, porque les conozco a todo de memoria. Los que esperaba que me arroparan, lo hicieron. Les tomó de sorpresa como a mí. Estuvieron al lado mío y apoyándome en todo momento".

A Leo le tomó por sorpresa que Joan Laporta, presidente del Barcelona, luego insinuara su intención de que él jugara gratis: "Nadie me pidió jugar gratis pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco".

Tras el diálogo, el entrevistador Lluis Mascaró, habló con la Radioestadio y Onda Cero, donde aseguró que Messi le dijo tras bambalinas que está molesto con Gerard Piqué.

"Messi está dolido con algunos compañeros que cree que no le apoyaron lo suficiente, sabe que Piqué le dijo al presidente que si se iba Messi, no pasaba nada", reveló.

Luego, acusó: "Parece que Laporta utilizó a Messi para ganar las elecciones del Barcelona...".

Debido a una lesión, Leo Messi no podrá estar pesente en el equipo del PSG, que este miércoles enfrenta al Leipzig por la fase de grupos de la Champions League.