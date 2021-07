Niko Takahashi: el futbolista prodigio de Barcelona que Argentina y Japón le quieren robar a España

Niko Takahashi Cendagorta es una de las grandes promeses que tiene FC Barcelona, pues con solo 15 años es uno de los jugadores con más futuro de La Masía. De hecho, forma parte de la selección sub 16 de España, pero Argentina y Japón lo están tentando para que cambie sus colores.

La historia la destapó el periodista Federico Cristofanelli en Infobae, pues Takahashi es hijo del argentino Federico Cendagorta y la japonesa Kaori Takahashi, quienes se encontraron y formaron una familia en Cataluña.

Sumado a esto, Niko Takahashi inició su aventura con el balón en el fútbol sala defendiendo los colores de San Cugat. Sin embargo, luego de dos años ahí llamó la atención de Girona y Cornellá, club al que finalmente terminó yendo.

Su tremendas condiciones volvió a generar el interés de Girona, pero se sumó el Espanyol y Barcelona, siendo este último el escogido para seguir creciendo como futbolista, llegar a la selección inferior española y despertar el interés de otros países.

Niko Takahashi Cendagorta la joya del Barcelona.

“Recuerdo que un día fuimos a un restaurante a cenar con mis padres y me dijeron que habían llamado esos equipos. Yo no me lo pensé dos veces. Es que el Barça es al que sigo desde pequeño”, reveló Niko en conversación con Infobae.

“Estar en un club como el Barcelona es un privilegio y un sueño. Pero no me conformo con eso, quiero ir por más, quiero alargar ese sueño. Las instalaciones son muy buenas, el centro médico, el staff, todo lo que hay ahí. Un club tan grande ha de tener las mejores instalaciones, y así es”, agregó.

Al ser consultado sobre la opción de defender los colores de Argentina o Japón, Niko fue categórico: “Me gustaría jugar con las tres selecciones. Probar y mirar un poco. Ya probé la española. Me gustaría hacerlo con las otras para elegir dónde me siento más cómodo”.

“Tampoco quiero estar cambiando siempre, pero sí me gustaría probar y, donde crea que estoy mejor, pues quedarme. Ya que tengo la suerte de tener la triple nacionalidad, la quiero aprovechar”, sentenció sobre su futuro en selecciones.