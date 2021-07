Atención cruzados: Lucas Pratto dice que está abierto a escuchar ofertas tras salir de River Plate

Antes de su préstamo en el Feyenoord, Lucas Pratto no estaba teniendo los minutos que quería en River Plate. Cuando volvió, la dirigencia le comunicó que no sería tenido en cuenta, por lo que resolvieron su desvinculación desde ambos lados.

Ahora el ex Universidad Católica dice que se está recuperando de su lesión, que está buscando un nuevo destino y no descarta ningún club.

“La realidad es que tengo palabras de agradecimiento con la gente. Por eso nos sentamos con los dirigentes; había que resolver las cosas de la mejor manera. A los hinchas de River les agradezco por el cariño, saben lo que siento y lo felices que me han hecho. Me hubiese gustado despedirme de otra forma de la gente”, señaló Pratto en TyC Sports.

Sobre su poca continuidad en sus últimos meses en River, indicó: "Estaba muy bien, había tenido cinco o seis partidos seguidos, estaba muy bien, con confianza, pero después me tocó estar afuera y jugar pocos minutos por partido. En ningún momento me quise ir de River. Todos saben lo que viví y que di todo por el club. Nadie puede reprocharme nada".

“Cuando pasé al Feyenoord, el club hace un año y medio que no me pagaba. El contrato era alto y no le servía ni a mí ni a River seguir cobrando esa plata, el club endeudándose y yo sin jugar. Es difícil decir que me quise ir cuando jugaba cuatro minutos. Con Gallardo no volví a hablar. Me hubiese gustado que me dijera que no me iba a tener en cuenta”, añadió.

Sobre su futuro, aseveró: “La idea es escuchar a todos. Quiero ir a un lugar a competir. Podía quedarme hasta fin de año en River pero no tenía sentido. Le tengo un cariño muy grande al club. Yo quiero competir y ser campeón. Veremos las propuestas que haya, quiero ir a un club en el que estén realmente interesados en mí”.

Y descartó volver a Boca Juniors, el equipo donde se formó: “Si me llama Riquelme, no hay chances de ir a Boca, no pasa nada. Salí de Boca, tengo buenos recuerdos, en la nota agradecí la formación, cómo me trataron, pero no tuve oportunidad en primera y me crucé con personajes dirigenciales que mejor no recordar”.

Finalmente, sobre su estado físico, expresó: “Contento porque la recuperación viene muy bien. Estoy avanzando. Muy contento porque estamos laburando de lunes a sábado. En agosto sería la planificación para volver a correr y después dependerá de cómo esté física y futbolísticamente para volver al ruedo”.