Pierre Emerick Aubameyang, hoy en Chelsea, criticó duramente a Mikel Arteta, su ex técnico en el Arsenal, en un video filtrado. Decía que el español no sabía manejar a los jugadores experimentados.

A principios de semana se filtró un video en que se ve al delantero gabonés, Pierre Emerick Aubameyang, criticando duramente a su ex técnico en el Arsenal, Mikel Arteta.

El atacante que hoy defiende al Chelsea, tras un fugaz paso por el Barcelona, decía: "Grandes personajes y grandes jugadores... él (Arteta) no puede lidiar con eso".

"Necesita jugadores jóvenes que no digan nada. Que escuchen", añadía Aubameyang, quien salió del equipo gunner tras varios actos de indisciplina.

En la previa del partido ante el Bodo Glimt, el técnico español fue consultado por aquel video, respondiendo: "La gente es libre de decir lo que quiera".

Luego, valoró el buen ambiente que hay en el equipo, ahora ya sin Aubameyang: "Nunca he estado en un vestuario mejor (que esta temporada), más divertido, más trabajador, una mejor relación entre el personal y los jugadores y es un placer absoluto como entrenador ser parte de este grupo".

En la serie All or Nothing detrás de escena del Arsenal se reveló que Arteta tenía un expediente sobre las indisciplinas de Aubameyang. "Tengo todo documentado, con las fechas, las horas, las conversaciones, cómo pasó, por qué pasó… porque si algún día se necesita", señalaba.

"(Aubameyang) ha llegado tarde muchas veces, aparte de todos los (otros) problemas", añadía.

Por su parte, el delantero de Gabón también se refirió al video filtrado: "Sé que hay un video que se grabó justo después de que llegué al Barça. En ese momento todavía tenía muchos malos sentimientos: el Arsenal está haciendo grandes cosas esta temporada y les deseo lo mejor a todos mis viejos, pero no el 6 de noviembre (duelo con Chelsea en Premier League".