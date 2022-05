Arsenal vs Everton | Horario, quién transmite y dónde ver EN VIVO porTV y ONLINE la Premier League

Arsenal tiene un gran desafío en la última jornada de la presente Premier League, la cual para cumplirla, necesita sí o sí derrotar a Everton y esperar un poco de ayuda.

Los Gunners se encuentran en el 5° lugar del fútbol inglés con 66 puntos, mientras Tottenham con 68 unidades es el equipo que se está quedando con el último cupo a la siguiente UEFA Champions League. Es por esto que los dirigidos por Mikel Arteta necesitan un triunfo ante Everton y que los Spurs no derroten al ya descendido Norwich como visitante. Es complicado, pero el fútbol no sería tan popular si no ocurrieran este tipo de situaciones.

En las últimas dos jornadas, Arsenal cedió su puesto en la zona de Champions debido a dos derrotas. La más reciente fue ante Newcastle por 2-0 en condición de visita, la cual los dejó en la incomoda posición de estar pegados a la radio esperando a lo que haga su clásico rival, Tottenham.

Everton por su parte llega a esta jornada final de manera tranquila, después de una temporada llena de sufrimiento. Los de Liverpool bailaron gran parte del campeonato con el "Fantasma de la B", pero en su último encuentro consiguieron un milagroso triunfo ante Crystal Palace por 3-2, el cual aseguró su permanencia en Primera División.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Arsenal vs Everton?

Arsenal vs Everton se disputará este domingo 22 de mayo a las 11:00 horas de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING a Arsenal vs Everton?

El partido será transmitido vía streaming en Chile y Latinoamérica a través de la app STAR+.