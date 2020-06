Arjen Robben explica su retorno al fútbol: “Lo hago por amor a Groningen”

Una sorpresa mundial fue el anuncio de que Arjen Robben, futbolista que se había retirado hace un año atrás, iba a volver a las canchas, pues firmó un contrato por una temporada en Groningen, equipo donde inició su carrera deportiva.

En ese sentido, el jugador de 36 años entregó sus primeras impresiones sobre la decisión de volver a las canchas, descartando de plano que sería entrenador de la cantera o formando parte del equipo directivo.

“Lo hago por amor a Groningen. Si puedo hacer algo por el club, creo que el área donde puedo ser de mayor valor es en el césped”, señaló en la conferencia de prensa.

Robben jugará por una temporada más.

“Inicialmente estamos hablando de un intento de regreso, pero me siento bastante bien y creo que estamos en el camino correcto. Todavía debo dar algunos pasos más, pero tengo un muy buen presentimiento sobre el futuro”, agregó.

Pero eso no es todo, porque dijo que si otro club le hubiese ofrecido volver a las canchas no habría aceptado: "Si otro equipo venía con una buena oferta, creo que no lo habría aceptado", mencionó.

Al ser consultado sobre las diferencias que existen entre los clubes que defendió y ahora su nueva casa deportiva, expresó que “por supuesto, la diferencia de nivel con el Bayern Múnich es grande, pero lo hago por el equipo y espero poder divertirme”.

Finalmente, se refirió a su retiro en julio de 2019, cuando defendía los colores de Bayern Múnich y expresó que “se debió a algunos problemas físicos y fue una decisión más o menos forzada (…) los dolores y las molestias han desaparecido. Apenas vi fútbol los primeros meses después de dejarlo en Bayern y me vino bien, pero el fútbol me sigue pareciendo un deporte divertido y las ganas de jugar volvieron”, sentenció.