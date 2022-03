Argentina vs Venezuela | Horario, cómo y dónde ver por TV y ONLINE a Messi por la fecha 17 de las Eliminatorias

La albiceleste vuelve a la acción por las Eliminatorias CONMEBOL rumbo a Qatar 2022. Los dirigidos por Lionel Scaloni recibirán en La Bombonera la visita de Venezuela de José Néstor Pékerman.

El seleccionado argentino ya se encuentra clasificado a la próxima cita mundialista, siendo el segundo de la tabla de posiciones con 35 puntos, a cuatro de Brasil que tiene 39. Eso sí, aún resta por jugar el suspendido encuentro entre ambos con fecha a definir en territorio neutral.

Para esta doble fecha el técnico del combinado argentino sorprendió con varias novedades en las citaciones, como el regreso de Lio Messi a las convocatorias,tras no haber participado en los duelos contra Chile y Colombia y la nominación de un total de 33 jugadores, siendo siete de ellos juveniles, entre los 17 y 18 años. Además, no fueron llamados los suspendidos, Dibu Martínez, Cuti Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía, quienes arrastran un castigo por el suspendido duelo ante Brasil. Otro que quedará fuera será Lautaro Martínez, el jugador del Inter dio positivo a Covid-19 y no estará presente en esta fecha FIFA.

Venezuela por su parte, ya se encuentra eliminada al sumar apenas 10 puntos y ser el colista absoluto. Sin embargo, de la mano de Pékerman esperan iniciar un proceso que los lleve a ser protagonistas en el continente con varios conocidos en Chile como Luis Del Pino Mago, Rómulo Otero y Yeferson Soteldo.

Día y hora: ¿Cuándo juega Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias a Qatar 2022?

Argentina vs Venezuela jugarán este viernes 25 de marzo a las 20:30 horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal y quién transmite en vivo a Argentina vs Venezuela?

Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias a Qatar 2022 será transmitido en vivo por TV en TNT Sports HD, TNT Sports 2 y TNT Sports 3HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (SD)

TNT Sports 3 HD

VTR: 46 (SD) (Santiago) - 855 (HD)

DTV: 632 (SD) - 1632 (HD)

ENTEL: 220 (SD)

CLARO: 189 (SD)

GTD/TELSUR: 82 (SD)

MOVISTAR: 484 (SD) - 930 (HD)

TU VES: 506 (SD)

ZAPPING: 96 (SD)

Online: ¿Dónde ver por streaming y en vivo el partido de Argentina vs Venezuela?

Si buscas un link para ver en vivo el partido, podrás hacerlo en Estadio TNT.

Toda la fecha doble de Eliminatorias a Qatar 2022 de marzo, excepto Argentina vs Venezuela, será transmitido en vivo por streaming, gratis y full HD en Redgol.cl. Solo debes tener conexión wifi o internet fijo y estar en territorio chileno.