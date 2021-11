El encuentro entre Argentina y Brasil promete ser el plato fuerte de la Fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Pero más allá de la eterna rivalidad entre ambos, los fanáticos del fútbol esperaban poder ver una vez más enfrentarse en cancha a Lionel Messi con Neymar.

Y es que el 10 argentino y el 10 brasileño tienen un lindo historial como compañeros, pero uno más sabroso aún como rivales, siendo el choque más recordado la reciente final de Copa América de Brasil 2021 donde Argentina se quedó con la tan ansiada copa tras vencer al cuadro local en la final jugada en el estadio Maracaná.

En ese encuentro finalmente fue la Pulga quien levantó su primer trofeo con la Albiceleste, dejando al ariete de la Canarinha con los ojos llenos de lágrimas. Aunque todo pasó rápidamente, porque tras el festejo se vio a Messi y Neymar conversando amistosamente en las escaleras del estadio, dejando en claro que fuera de la cancha seguían igual de amigos.

Pero ahora tendrán que chocar por las Eliminatorias, donde las selecciones de ambos llegan juntas en la cima, Brasil primero con 34 puntos y Argentina segundo con 28 unidades, ambos prácticamente clasificados a Qatar.

Y el partido, que se jugará este martes en el estadio San Juan del Bicentenario a contar de las 20:00 horas, no podrá contar con la presencia del astro brasileño. El goleador carioca del PSG no llegará hasta San Juan producto de una molestia física, e incluso tomará vuelo rumbo a París para no complicar su dolencia y poder estar en Champions League con los parisinos.

El problema físico se manifestó este lunes después del entrenamiento del cuadro que dirige Tite, justo antes de que la delegación de la Verdeamarelha abordara el vuelo rumbo a Argentina, por lo que tanto el jugador como el staff del equipo determinaron que lo mejor era no arriesgar su integridad.

Cabe recordar que Brasil viene de sellar su ticket para el Mundial en la fecha pasada, donde venció por 1-0 a Colombia, por lo que no tiene necesidad de arriesgar más de la cuenta. Sin embargo, siempre quieren aprovechar alguna oportunidad de quitarse la espinita de caer en la final de la Copa América ante su clásico rival y en su casa, por lo que seguramente querían contar con lo mejor para visitar a Messi y compañía.

Así las cosas, Argentina y Brasil chocarán este martes por la Fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio San Juan del Bicentenario, en un partido que estará más marcado por la rivalidad entre ambos que por la importancia de este para ir al Mundial de Qatar 2022, tarea que tienen prácticamente cumplida.