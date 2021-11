Nicolás Gonzalez aseguró que la Albiceleste ya se prueba la corona de la cita en Qatar 2022. Además dijo que Brasil los respeta, pese a que no juegan desde la final de la Copa América.

Este jueves arranca la primera de las dos fechas en noviembre de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Pero mientras todo Sudamérica saltará a la cancha para jugarse la vida en la tabla de posiciones, uno de los equipos no verá acción sino hasta el viernes: Argentina.

La Albiceleste se mide ante Uruguay desde las 20:00 horas intentando asegurar su lugar en la cita planetaria del próximo año. Y uno de los jugadores que no estará disponible para buscar el triunfo es Nicolás González, quien quedó descartado luego de haber dado positivo a exámenes de coronavirus.

Pero mientras el delantero de la Fiorentina y compañero de Erick Pulgar se somete a cuarentena desde hace varios días, se da el tiempo de hablar con los medios. En conversación con ESPN, el artillero abordó su presente luchando contra el Covid-19.

"Hace 18 días que estoy encerrado y sigo dando positivo, te juro que no lo entiendo, estoy vacunado con las dos dosis. Esto del Covid es una desgracia", explicó.

Eso sí y para la tranquilidad de los hinchas, recalcó que está en perfectas condiciones y que está disfrutando de su presente. "Me siento muy bien, cada vez que voy estoy con mucha confianza. En la Fiorentina me creo el mejor, y cuando voy a Argentina también, me tengo confianza".

Ya se cree campeón del Mundial

Argentina, a lo largo de su historia, siempre se ha visto como un equipo potente. Su aporte al fútbol en todo el planeta es indiscutible, pero las "agrandadas" por parte de sus jugadores son pan de cada día, algo que el propio Nicolás González se encargó de demostrar.

Al ser consultado por las opciones que tiene la Albiceleste en Qatar 2022, aseguró que pueden quedarse que con el título y hasta se prueba la corona. "¿Cómo no ilusionarse? Creo que podemos ser candidatos a ganar la Copa del Mundo. Venimos de ser campeones de América, eso hay que aprovecharlo".

Y como si eso no fuera suficiente, señaló que Brasil los respeta, pese a que el único partido que han jugado en el último tiempo es la final de la Copa América, donde ganaron por la mínima y sufriendo. "Hoy equipos como Brasil nos respetan muchísimo, y eso se ve reflejado dentro de la cancha".

Más allá de las frases de González, lo cierto es que hoy Argentina está en el segundo lugar de las eliminatorias con 25 puntos, lejos de los 31 de la Canarinha. En el ránking FIFA la cosa no es muy distinta, ya que según la última actualización del 21 de octubre pasado, están sextos mientras que el Scratch sigue firme en el segundo lugar del Mundo.