La emotiva despedida de Carlos Tevez de Boca Juniors: "No tengo más nada que dar"

Uno de los jugadores más importantes en la historia de Boca Juniors es Carlos Tevez, quien no volverá a vestir los colores del elenco Xeneize, porque este viernes en rueda de prensa anunció su partida del club.

El Apache se va del equipo de sus amores, porque asegura que está cansado y que no tiene el nivel suficiente como para defender al conjunto argentino, asegurando que ahora quiere disfrutar su vida con sus seres queridos, aunque no dijo que se va a retirar.

"Anoté un par de cosas que quiero comunicarle a la gente. Pensé que nunca iba a llegar este momento. Acá estoy. Es muy difícil hablar. No voy a seguir en el club. No es una despedida con esta camiseta, sino un hasta pronto. Siempre voy a estar para el hincha. Ya no como jugador, pero sí como el Carlitos de la gente. Estoy lleno, pleno con esta decisión. No tengo más nada para dar. Como jugador, lo di todo. Por eso estoy feliz. Boca siempre me necesitó al 120 por ciento y mentalmente no estoy preparado para darle eso", dijo de entrada el ex Juventus.

"Boca es el mejor club del mundo. Mi papá, mis hermanos, mi mamá y mi mujer son de Boca. Por eso mi decisión es pura y exclusivamente mía. Es la verdad de mi decisión. Boca te lleva a dar lo máximo, mucho más que lo máximo. Yo, mentalmente, no estoy en condiciones para darlo. La verdad es que no tuve tiempo de hacer el duelo de mi padre. Ya estaba jugando de vuelta. Así es la exigencia de Boca. Quiero agradecerle a la dirigencia, el cuerpo técnico, mis compañeros, a toda la gente del club que trabaja", agregó.

Tevez no sigue en Boca - Getty

Luego, Tevez fue claro en decir que "estoy lleno, estoy pleno. Volví al club con 31 años después de jugar una final de Champions. Hoy el corazón me dice que tengo que dejar el club de lado y ocuparme de mi familia".

¿Tendrá otro trabajo en el club? "Todo es posible. Hoy es un día muy triste para mí. Como jugador, no voy a poder ponerme más la camiseta de Boca. Voy a estar para el hincha, para el pueblo boquense. Siempre voy a estar para hacer lo mejor para el club".

Se va un histórico de Boca Juniors, porque Carlos Tevez no volverá a vestir su camiseta y deja abierta la puerta del retiro, aunque aún no ha aclarado si seguirá jugando en otro club.