Colombia vs Arabia Saudita | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING el amistoso internacional

El mundo del fútbol se encuentra en medio de una gran realización de partidos amistosos, donde diversos seleccionados mundialistas se preparan de cara a Qatar 2022. Es el caso de Arabia Saudita que se enfrenta a Colombia.

Si bien los Cafetaleros no lograron conseguir un pasaje a la siguiente Copa del Mundo, también se encuentran trabajando de cara a lo que serán los desafíos futuros. Reinaldo Rueda dejó el cargo de entrenador luego de no obtener la clasificación y en este amistoso serán dirigidos por Héctor Cárdenas, quien es el DT de la sub 20 y que convocó en su mayoría a jugadores jóvenes.

Quien se hará cargo de manera definitiva de Colombia será Néstor Lorenzo, quien durante años fue el ayudante de José Néstor Pekerman. Lorenzo viene de dirigir a Melgar de Perú, a quienes logró clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Como fue anunciado en los últimos días, no alcanzó a tomar el cargo para esta gira.

Arabia Saudita por su parte ya tiene cerca el gran desafío de lo que será la Copa del Mundo, que comienza en noviembre. En Qatar 2022 les tocó una compleja primera fase, donde en el Grupo C se enfrentarán con Argentina, México y Polonia, por lo que tendrán que llegar en un gran nivel si buscan dar la sorpresa y clasificar a los octavos de final. El partido ante Colombia se jugará en el Estadio Nueva Condomina de Murcia, España.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Colombia vs Arabia Saudita?

Colombia vs Arabia Saudita juegan este domingo 5 de junio a las 13:00 hora de Chile.

TV: ¿Dónde ver en vivo a Colombia vs Arabia Saudita?

El partido entre Colombia vs Arabia Saudita todavía no transmisión confirmada para Chile.