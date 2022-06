El caso de Byron Castillo sigue generando movimientos, tanto así que en Colombia también están tomando medidas en caso de que la FIFA falle en contra Ecuador, por lo que se han apurado en anunciar a su nuevo técnico, Néstor Lorenzo.

Algo que destacó el periodista Antonio Casale, quien fue uno de los que puso el énfasis en que la premura de la nueva contratación puede relacionarse con la causa de Byron Castillo y una posible opción de ir a Qatar 2022.

Por lo mismo, el comunicador conversó con Redgol, donde asegura que si Colombia llega a estar comprometido o con alguna chance de sumar su nombre al Mundial, no quieren que los pille relajados: "Es por si esa eventualidad se presenta", precisa.

"Tiene que ver con estar en la expectativa, seguro que sí. Lo averigüé. Están a la expectativa, esa posibilidad se tiene. Claro que es la tercera de tres posibilidades", destaca poniendo paños fríos.

Es que para el periodista existen tres posturas: una que no pase nada y Ecuador juegue tranquilamente en Qatar 2022. Otra que deja a Chile el camino libre para la cita y una última donde Colombia se mete en el repechaje y Perú va directo.

"No lo veo factible, la verdad no. Desde ningún punto de vista. Sabes que Ramón Jesurún es el vicepresidente de FIFA (presidente de la Federación de Colombia), y lo que se maneja es que no está moviendo un dedo de nada, me lo han dejado en claro. Cuando no mueves un dedo lo más probable es que no te caiga nunca la pelota", detalla.

Eso sí, pese a esto, asegura que dentro de la selección colombiana, una fuente le ha dicho que la idea es estar preparado para cualquier postura.

"Está la posibilidad, por eso la apura él mismo (llegada del entrenador), pero me acaban de decir que existe posibilidad de jugar un triangular con el mejor clasificado FIFA, además con Colombia y Chile. Lo cierto es que están listos", enfatiza.

De todas formas, si bien asegura que la realidad de su país es que "la gente no está entusiasmada con ir al Mundial", cree que cuando se acerque el veredicto habrá otro ambiente.

"Sí, se toma como una medida preventiva porque puede que pase, pero igual si no pasa hay una serie de partidos amistosos donde para comprometerse hay que tener un técnico en prioridad, por las dos razones se toma la decisión lo antes posible", finalizó.