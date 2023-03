Este domingo el técnico italiano, Antonio Conte, dejó de ser el técnico del Tottenham, que actualmente marcha en la cuarta posición de la Premier League.

Un día después el ex DT del Inter de Milán dejó un mensaje en su Instagram para despedirse del club y agradecer a los hinchas.

"El fútbol es pasión. Me gustaría agradecer profundamente a todos en SPURS que apreciaron y compartieron mi pasión y mi intensa forma de vivir el fútbol como entrenador", señaló.

"Un pensamiento especial para los fanáticos que siempre me mostraron su apoyo y aprecio, ha sido inolvidable escucharlos cantar mi nombre. Nuestro viaje juntos ha terminado, les deseo todo lo mejor para el futuro", añadió.

Se puede inferir que su mensaje fue dirigido a la directiva del club, que decidió no contar más con él, luego de las polémicas declaraciones que emitió hace ocho días, tras el empate 3-3 ante el Southampton.

“Son 11 jugadores que entran al campo. Veo jugadores egoístas, veo jugadores que no quieren ayudarse y no ponen el corazón. Están acostumbrados aquí, están acostumbrados. No juegan por algo importante", expresó en aquella ocasión.

"No quieren jugar bajo presión, no quieren jugar bajo estrés. Es fácil de esta manera. La historia del Tottenham es esta. Veinte años está el dueño y nunca ganó algo, pero ¿por qué? La culpa es solo para el club, o para cada técnico que se quede aquí", añadió.

“Te arriesgas a desbaratar la figura del técnico y a proteger la otra situación en cada momento. Hasta ahora trato de ocultar la situación pero ahora no, porque repito, no quiero ver lo que he visto hoy porque esto es inaceptable y también inaceptable para los fans", finalizó.