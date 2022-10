El Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina y los países que jugarán el torneo están en vilo producto de las posibles lesiones que puedan sufrir sus seleccionados. Argentina lo vivió con Di María y Paulo Dybala y ahora Brasil lo está viviendo con Richarlison.

El delantero salió cojeando y entre lágrimas tras el partido en que el Tottenham se impuso por 2-0 al Everton, en la fecha 11 de la Premier League. Todo ocurrió en el minuto 52, cuando el jugador sintió las molestias que lo obligaron a salir del campo.

Luego de eso, las imágenes del jugador retirándose del camarín en muletas y llorando además de las declaraciones diciendo que "es difícil hablar, me duele hasta caminar. Espero poder llegar a Qatar y cumplir mi sueño", sembraron pánico en Brasil, ya que se perderían a una de las buenas cartas de ataque de cara a la Copa del Mundo.

Las declaraciones de Conte

Todo parecía indicar que no había chances de que Richarlison juegue el Mundial de Qatar, pero este lunes Antonio Conte, DT del Tottenham, dio luces de esperanza para el seleccionado brasileño.

"No, no se va a perder el Mundial. Seguro que no. Te lo puedo confirmar que el jugador no está en riesgo de perderse la Copa del Mundo", respondió con absoluta seguridad el italiano en conferencia de prensa.

Una declaración que se contradecía casi plenamente con lo mencionado por el jugador en la jornada anterior, donde, desolado por la chance de no ir a Qatar, declaró de manera pesimista que "ya he sufrido una lesión similar. La última vez, me quedé unos dos meses parado". Si esos fueran los plazos, estaría afuera del certamen.

De todas formas, habrá que estar atento de cómo evoluciona el jugador de 25 años, quien fue comprado esta temporada por el Tottenham, a mas de 60 millones de dólares. Hasta el momento, lleva dos goles y dos asistencias en los 13 goles que tiene con ese equipo.