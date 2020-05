Andrés Iniesta: "Argentina teniendo a Lionel Messi, no se entiende como no pudieron ganar un Mundial"

El volante español Andrés Iniesta le concedió una extensa entrevista a Olé, donde no se cansa de alabar a Lionel Messi y asegura no entender como la selección trasandina no ganó un mundial teniendo a la Pulga en sus filas.

"Han tenido grandísimos futbolistas, una selección con jugadores espectaculares y teniendo al que para mí es el número uno. Entonces, que no lo hayan conseguido... Lo que pasó contra Alemania, por ejemplo, son detalles. Pequeños momentos que decantan la balanza para un sitio o para otro. Seguramente, si juegan otro partido quizá saldría de manera diferente", aseguró Iniesta.

El cerebro del Barcelona que ganó todo y de la selección hispana que se llevó el Mundial 2010, no dudó en alabar a su ex compañero Lionel Messi.

"Haber tenido a Leo tanto tiempo… Son cuatro Champions conseguidas, pero teniendo el equipo que teníamos y contando con Leo, seguramente con el Barcelona alguna más tendríamos que haber estado capacitados para ganar. Pero el fútbol es así: los rivales juegan, también son muy buenos y lo importante es saborear cuando consigues las cosas", aseguró.

Agregando sobre Messi que "La regularidad con la que marca la diferencia, partido a partido, año a año y no para. Entonces, todavía hoy después de tantos años y tantas cosas, sigue sorprendiendo. Esto está al alcance de muy pocos o ninguno".