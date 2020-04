Andrés Iniesta: "Mi retiro del fútbol lo veo un poco lejano"

Sin duda alguna, Andrés Iniesta marcó a una generación de fanáticos del fútbol mundial. El español ganó todo lo que jugó en el FC Barcelona y fue parte de la generación dorada de la selección española con dos Eurocopa y un Mundial.

Pero como todo buen futbolista, la fecha del retiro se acerca. Iniesta, a sus 35 años, juega en el Vissel Kobe de Japón y asegura que tiene cuerda para un tiempo más: "A veces piensas en ello, pero si te soy sincero lo veo aún un poco lejano".

"Hasta el momento me encontraba muy bien a nivel físico y motivacional. Estoy feliz y eso me da mucha fuerza para seguir jugando", señaló en conversación con el canal oficial del Barça en YouTube.

Iniesta marcó el gol más importante en la historia del fútbol español

Por otro lado, el genio de Fuentealbilla habló sobre su documental oficial, El Héreo Inesperado, que se estrenó la semana pasada en la plataforma digital Rakuten TV: "Me lo he tomado muy en serio. Intenté ayudar al máximo en todo lo que me dejaron participar. Pero sobretodo quiero felicitar al equipo, porque más allá de que guste más o menos han hecho un trabajo increíble".

Finalmente, el ex volante del culé dio a conocer su opinión sobre el actual plantel del Barcelona: "Me estaba pareciendo una muy buena temporada. Igual no soy objetivo con Barcelona, al ser mi equipo y mis compañeros, pero lo sigo viendo como un equipo distinto, y creo que tienen una plantilla espectacular".