Andrés D'Alessandro alucina con Marcelo Bielsa: "Yo me levanto temprano para ver al Leeds"

El triunfo del Leeds United sobre Manchester City puso en boga otra vez la calidad de Marcelo Bielsa, que estando en la banca de unos de los equipos más humildes de la Premier League, ha sabido darle batalla a los grandes de Inglaterra.

Por eso, sus seguidores lo llenan de elogios y uno que hace rato habla maravillas sobre el Loco, es Andrés D'Alessandro que confesó levantarse temprano para ver al equipo de su compatriota.

"Yo me levanto temprano para ver al Leeds. Para mí Bielsa está vigente y va a seguir. Quien trabajó con él sabe los valores que tiene. Me ha hecho mejor jugador y mejor persona", afirmó el Cabezón en conversación con TyC Sports.

Agregando que "me pone contento que le vaya bien en todos lados. Está haciendo una campaña bárbara en la Premier League".

D'Alessandro intenta describir a Marcelo Bielsa asegurando que "en todos lados demuestra la calidad de persona que es, a veces se pasa de humilde. Es loco, total, eso lo hace diferente. Obsesionado con el laburo de él. Para mí es un fenómeno".

Para el final, el actual mediocampista de Nacional de Montevideo, cuenta como Bielsa intervino en su libro.

"Yo quería que hable en mi libro y me respondió. Tardó un poquito pero me mandó la opinión de él y me describe tal cual fui con él. Me describió polémico, pero siempre bien predispuesto al entrenador y al grupo. Cuando sea entrenador me gustaría ser como él, transmitir mi idea por todo el mundo y que se reconozca mi trabajo aunque no gane títulos", cerró.