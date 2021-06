Durísima revelación de Alessandro Nesta y cómo lo destruyó mentalmente enfrentar a Lionel Messi

Alessandro Nesta, el ex defensa del AC Milan y campeón del mundo con la selección italiana en Alemania 2006, compartió unas curiosas declaraciones a ITA Sport Press en las que revela que enfrentar a Lionel Messi significó un antes y un después en su carrera por la inmensa calidad del argentino.

Nesta enfrentó a Messi y el Barcelona en cuatro oportunidades durante la Champions League 2011-12 con el Milan. Y allí nació la pesadilla del zaguero italiano.

“A los diez minutos de partido le di una patada y caí al suelo exhausto, podía ver las estrellas. Y de inmediato me estaba dando la mano para levantarme. Ahí me destruyó mentalmente. Lo que me deprimió es que se había ido diez veces en diez minutos y yo estaba empezando a luchar a los 37”, dijo Nesta.

Alessandro Nesta contra Lionel Messi en la Champions League.

“¿Se entiende? Estaba en el suelo y cuando a los dos segundos abro los ojos veo su rostro con la mano al frente que quería ayudarme a levantarme. Allí Lionel Messi me destruyó mentalmente”, complementó.

Nesta debutó profesionalmente la temporada 1993-94 con Lazio para el curso 2002-03 arribar al Milan. A mediados de 2012 parte al Montreal Impact de Canadá y el 2014 cuelga los botines en el Chennaiyin FC de India.