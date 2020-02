Agente de Nicolás Otamendi asegura que depende de Marcelo Gallardo que el defensa llegue a River Plate

En más de una ocasión el defensor del Manchester City, Nicolás Otamendi ha utilizado sus cuentas en redes sociales para manifestar abiertamente su amor por River Plate.

Es por esto que no es un secreto que tanto el jugador, como los hinchas del millonario, sueñan con que el seleccionado argentino vista la camiseta banca sangre. "Nico es hincha, obviamente. Anoche fue su cumpleaños y la torta era de River, con eso te digo todo. Su deseo es retirarse en River, pero la decisión no depende de él. Tiene un contrato y le quedan dos años más en el City. El está bien en el club, mejor que el año pasado y no va a interrumpir su contrato. Después de eso, podría volver a Argentina y quiere terminar en River", afirmó Martín Sendoa, representante del jugador en conversación con TyCSports.

Agregando que "es un deseo de los hinchas y de Nico, pero de River no se comunicaron. Si River lo llama y lo convence... tiene que llamarlo Gallardo".

Según el agente, junio es un mes clave. "Ahora no creo que lo liberen, pero en junio puede ser. Nico se muere por jugar en River, es su club. El no se va a ofrecer, lo tienen que llamar. Mientras, se quedará en Europa", cerró.