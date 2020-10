Agenda de Partidos en vivo hoy 1 de octubre: Sorteo de Champions League, Campeonato Nacional, Copa Libertadores, Barcelona de Messi y Liverpool-Arsenal destacan en el día

Octubre llega cargado de deportes y para comenzar el mes nos espera otra gran agenda que promete mucho. Este día que comenzó con la emoción que nos brindó el tenis, con el partido de Cristian Garín por la segunda ronda de Roland Garros, continuará con el sorteo de la fase de grupos de la Champions League, el Campeonato Nacional, La Liga de España y Copa Libertadores



Antes de ver rodar la pelotita, los fanáticos del fútbol podremos seguir desde las 13 hrs a través de RedGol las alternativas del sorteo de la Champions League 2020, que promete tener como protagonistas a los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal, quienes, junto a otros elencos como Real Madrid, Juventus y Barcelona, buscarán destronar al campeón vigente, “Bayer Munich”.



El primer encuentro que podremos disfrutar será el de Palestino vs Universidad de Concepción, marcando el inicio de la décimo tercera fecha del Campeonato Nacional 2020. Los árabes se encuentran séptimos con 19 puntos y no quieren alejarse de la parte alta de la tabla, mientras que con 11 unidades, el cuadro del “campanil” busca alejarse del fondo. También en nuestro país, pero por la Primera B, Santiago Morning recibe a Unión San Felipe a las 16 hrs en La Florida.



En el viejo continente lo más destacado comenzará a las 14 hrs, con entretenidos encuentros por la cuarta jornada de la siempre apasionante Liga de España. Los primeros duelos serán Sevilla vs Levante y Atletic Club vs Cadiz FC, mientras que a las 16:30 hrs está reservado el plato principal de la jornada, que será la visita del Barcelona de Lionel Messi al Celta de Vigo. Además, en Inglaterra juegan Liverpool-Arsenal por la Copa de la Liga.



A las 19 hrs volveremos a sintonizar en Sudamérica para ver la apasionante Copa Libertadores, que se encuentra en las instancias finales de la fase de grupos. Olimpia-Santos, Tigre-Guaraní y Delfin-Defensa y Justicia juegan sus opciones.

Sorteo Champions 2020-2021

Hora (Chile) Evento Transmisión 13:00 Sorteo Fase de Grupos Champions League ESPN Play y ESPN Extra



Fútbol Chileno - Torneo Nacional y Primera B

Hora (Chile) Partido Transmisión 13:30 hrs Palestino vs U. de Concepción CDF Premium y CDF HD - Estadio CDF y CDF GO 16:00 hrs Santiago Morning vs Unión San Felipe CDF Premium y CDF HD - Estadio CDF y CDF GO

Copa de la Liga Inglesa

Hora (Chile) Partido Transmisión 13:30 hrs Brendtford vs Fulhan ESPN Play 15:00 hrs Aston Villa vs Stoke City ESPN Play 15:45 hrs Liverpool vs Arsenal ESPN



La Liga de España

Hora (Chile) Partido Transmisión 14:00 hrs Sevilla vs Levante ESPN 3 14:00 hrs Athletic Club vs Cadiz ESPN Play 16:30 hrs Celta vs FC Barcelona ESPN 2

Europa League

Hora (Chile) Partido Transmisión 12:30 hrs Cluj vs Kalpa Kuopio OneFootball App 14:00 hrs Charleroi vs Lech Poznan OneFootball App 14:00 hrs Malmo FF vs Granada OneFootball App 15:00 hrs Standard de Liega vs MOL Fehervac OneFootball App 15:00 hrs Kobenhavn vs HNK Rijeka OneFootball App 15:00 hrs Dynamo Brest vs Ludogorets OneFootball App 15:30 hrs Basel vs CSKA Sofía OneFootball App 15:45 hrs AEK FC vs Wolfsburgo OneFootball App

Copa Libertadores

Hora (Chile) Partido Transmisión 19:00 hrs Olimpia vs Santos Facebook Watch Conmebol - Fox Sports 1 21:00 hrs Tigre vs Guaraní Facebook Watch Conmebol 23:00 hrs Delfin vs Defensa y Justicia Facebook Watch Conmebol - Fox Sports 1

FA Women´s CUP

Hora (Chile) Partido Transmisión 15:15 hrs Manchester City vs Arsenal (Femenino) The FA Player



Liga Peruana

Hora (Chile) Partido Transmisión 17:00 hrs Ayachucho vs Cusco FC Fanatiz (Prueba 7 días Gratis) - Gol TV

