Agenda de partidos en vivo hoy miércoles 21 de octubre: Alexis y Vidal por Champions, Copa Libertadores y juega la U

Mitad de semana y el fútbol no para, tanto a nivel local como internacional son varios los partidos que podremos ver por televisión con tremendos partidos. El fútbol chileno sigue con la fecha 16 del Campeonato Nacional, Copa Libertadores así como también la Champions League trae a figuras como Sánchez y Vidal al campo de juego.

El Campeonato Nacional dará inicio a la jornada con la fecha 16° y que tendrá a Santiago Wanderers vs Antofagasta dando el puntapié inicial. Luego seguimos con los duelos entre Coquimbo Unido vs U. de Concepción, U. de Chile vs Audax Italiano y Unión Española vs Cobresal completarán la jornada de fútbol local.

Durante la tarde será la Champions League encargada de animar con varios partidazos, entre ellos el duelo del Inter Milan vs Borussia M'gladbach con dos chilenos en cancha que esperemos den que hablar como titulares, Manchester City vs FC Porto, y FC Bayern y Atlético Madrid, entre otros grandes choques en Europa.

La noche trae consigo la Copa Libertadores, Marcelo Diaz irá por Racing Avellaneda frente a Estudiantes Mérida, luego Nacional enfrenta a Alianza Lima y Junior vs Flamengo, equipo de Mauricio Isla donde esperamos que el Huaso tenga un buen nivel, todos estos encuentros por Libertadores serán transmitidos en Facebook Watch. Finalizando con otro chileno por la Serie A de Brasil, Vasco da Gama vs el Corinthians de Ángelo Araos.



Campeonato Plan Vital

Hora (Chile) Partido Transmisión 11:00 hrs. S. Wanderers vs Antofagasta CDF Premium - CDF HD - Estadio CDF 13:30 hrs. Coquimbo Unido vs U. de Concepción CDF Premium - CDF HD - Estadio CDF 16:00 hrs. U. de Chile vs Audax Italiano CDF Premium - CDF HD - Estadio CDF 18:30 hrs. Unión Española vs Cobresal CDF Premium - CDF HD - Estadio CDF

Champions League

Hora (Chile) Partido Transmisión 13:55 hrs. Real Madrid vs Shakhar Donetsk ESPN 16:00 hrs. Inter Milan vs Borussia M'gladbach ESPN 16:00 hrs. Manchester City vs FC Porto ESPN 3 16:00 hrs. Ajax vs Liverpool FOX Sports 1 16:00 hrs. FC Bayern vs Atlético Madrid ESPN 2

Copa Libertadores

Hora (Chile) Partido Transmisión 19:15 hrs. Racing Avellaneda vs Estudiantes Mérida Facebook Watch Conmebol - Fox Sports 1 19:15 hrs. Nacional vs Alianza Lima Facebook Watch Conmebol - Fox Sports 21:30 hrs. CR Flamengo vs Junior Facebook Watch Conmebol - Fox Sports 1

Serie A Brasil

Hora (Chile) Partido Transmisión 21:30 hrs. Vasco da Gama vs Corinthians Fanatiz - Globo Internacional

Sánchez y Vidal van por el triunfo con el Inter por la Champions League (Foto: Getty).

Revisa a continuación los detalles de los canales según tu cableoperador:



CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)



CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**



Fox Sports

VTR: 45 (SD) (Stgo) - 859 (HD)

DTV: 607 (SD)

ENTEL: 210 (SD)

CLARO: 177 (SD)

GTD/TELSUR: 83 (SD)

MOVISTAR: 483 (SD)

TU VES: 519 (SD)

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

Globo Internacional

VTR: 565

DIRECTV: 776

ENTEL: **NO DISPOINIBLE**

CLARO: **NO DISPOINIBLE**

GTD/TELSUR: 121

MOVISTAR: **NO DISPOINIBLE**

TU VES: **NO DISPOINIBLE**



Online: ¿Dónde seguir por streaming y en vivo los partidos de hoy de la agenda?

Si buscas un link para ver en vivo los partidos de la agenda de hoy, podrás hacerlo en ESPN Play, Estadio CDF, CDF GO, Fox Play y Fanatiz según corresponda.

Además, puedes ver en Estados Unidos la Copa Libertadores adquiriendo un paquete en Fanatiz.