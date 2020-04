Africano protagonista del videomeme del ataúd es fanático del Barcelona y Lionel Messi: "Me encanta"

Seguramente lo has visto. Durante las últimas semanas un grupo de africanos la rompe en la red como protagonistas del videomeme del ataúd, en el que una situación riesgosa termina en un festivo funeral con baile al ritmo de la canción “Astreonomia” de Vicetone y Tony Igy.

Pero no es un chiste, sino una profunda ceremonia de Ghana para despedir con alegría a sus difuntos, un homenaje para resaltar los buenos recuerdos de aquellos que parten.

Uno de los protagonistas del video es Benjamin Aidoo, que habló con la Cadena SER y resultó ser un fanático del Barcelona y Lionel Messi.

“Mi jugador favorito es Messi, me encanta. Me gusta su manera de jugar y los goles que marca. Además no es egoísta, eso es muy importante. Me encanta el fútbol y me encanta jugar, es uno de mis hobbies”, dijo Benjamin.

Agrega que “soy aficionado del Barça, me gusta mucho, pero sobre todo soy fan de Messi, es un jugador enorme: es el líder y le tenemos que dar las gracias, sin él el Barça no sería lo que es. Teniendo a Messi el Barça ha ganado títulos que sin él no habría logrado y no habríamos mejorado tanto como hemos mejorado en los últimos años”.

Por otro lado habló de su particular trabajo, que terminó haciéndolo famoso por casi todo el mundo junto a sus compañeros de labores.

“Mi opinión es que tenemos que celebrar la muerte. ¿Por qué? Porque cuando una persona nos deja hemos de recordar lo que ha hecho durante su vida. Tú sabes lo que esta persona ha aportado, lo que ha hecho por ti. De alguna manera has de agradecerle que, en parte, eres como eres gracias a esta persona. Por eso creo que tendríamos que celebrar más la muerte que el nacimiento de una persona, por eso bailamos. Odio que la gente llore cuando hago mi trabajo, me pone muy triste… Bailamos porque queremos que la gente se dé cuenta de que no hay que llorar con la muerte, hemos de sentirnos felices por esa persona”, expuso.

Sentencia que “me siento genial. ¡Soy famoso alrededor del mundo! La gente utiliza mis videos para hacer memes, me llaman para felicitarme… Y eso me hace sentir muy bien. Es un privilegio que la gente me pueda ver a través de las redes sociales. Mucha gente me llama y me dice que son mis fans, mis fans número uno y me sienta bien”.