La abultada victoria de Brasil sobre Corea del Sur le dio a la Verdeamarela su clasificación a cuartos de final de Qatar 2022. Pero, además, fue la protagonista de la última batalla del Estadio 974, recinto desmontable que se construyó exclusivamente para el Mundial y que ahora será desarmado.

El estadio, hecho con 974 contenedores de transporte -el que hace honor al código telefónico internacional de Qatar-, fue escenario de siete partidos de este Mundial. Por fase de grupos, recibió los duelos México vs Polonia, Portugal vs Ghana, Francia vs Dinamarca, Brasil vs Suiza, Polonia vs Argentina y Serbia vs Suiza.

¿Y que pasará con él ahora? La idea detrás de la construcción es que cada uno de los containers puede ser utilizado para otro proyecto, ya sea para replicar el mismo estadio -que tenía una capacidad de más de 40 mil espectadores- o para hacer varios recintos de menor tamaño.

El o los destinos de este estadio faltan por ser definidos, aunque ya se habló de una posibilidad de que se lleven a África. Cuando se desarme, una laguna artificial con forma de cancha de fútbol quedará en su lugar, un recuerdo del primer estadio desmontable que se ha utilizado para un Mundial.

Por otro lado, el Estadio Al Janoub también vio su último partido de esta Copa del Mundo. La infartante definición entre Japón y Croacia, donde los europeos terminaron avanzando a cuartos de final, fue la última batalla de dicho recinto, que ahora reducirá su capacidad a la mitad y será casa del Al-Wakrah Sport Club.

Descarga la app de RedGol y sigue toda la información del Mundial Qatar 2022 al instante en https://bit.ly/RG-app22