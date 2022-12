Tite habla de los bailes brasileños en la celebración de los goles: "No somos irrespetuosos"

La selección brasileña aplastó a Corea del Sur por 4-1 y festejó con mucha alegría las conquistas que consiguieron en el primer tiempo del Mundial de Qatar. Bailes, coreografías y mucho movimiento de sus jugadores causaron algún tipo de polémica, pues muchos aseguran que le falta el respeto a sus rivales.

"No consigo creer lo que veo. Nunca vi tanto baile. Sé que tiene un punto de cultura, pero es realmente irrespetuoso con el rival. Son cuatro goles y ellos lo hacen en cada uno de ellos. El primer baile o lo que sea que hagan, bien. Y entonces el técnico se involucra. No creo que eso sea nada bueno", dijo el británico Roy Keane, ex jugador del Manchester United.

El entrenador del Scratch, Tite, salió al paso de este hecho asegurando que sus dirigidos jamás piensan en incomodar a sus contrincantes con la alegría que muestran en la cancha en cada uno de sus festejos.

"No es verdad. No queríamos ser irrespetuosos. Por eso intentamos esconderlo, pero sabemos que hay cámaras en todos lados. No queríamos ser irrespetuosos ni con el rival ni con Paulo Bento", comentó el DT sobre uno de los festejos, donde él también se meneó.

Explicó que eso “fue por Richarlison. Me dijo que bailara y le dije que, si marcaba él algún gol, lo haría. Cuando consiguió marcar… sabemos que hay gente malvada que nos iba a decir que era irrespetuoso o algo así", explicó el estratega.

Además el entrenador contó que siguen con los pies en la tierra. "Si perdemos el equilibrio será fatal para nosotros. Tenemos un sentimiento de gratitud a todos los que han venido aquí a apoyarnos. Estamos muy expuestos en el campo, pero ver el apoyo de los hinchas es muy bonito. También nos apoyan no solo cuando marcamos goles, también en momentos difíciles, como con la lesión de Neymar", manifestó.

Habrá que ver si los cracks de la Canarinha deciden seguir con este tipo de festejos en caso de marcar un nuevo gol en cuartos de final, donde enfrentarán a Croacia este viernes desde el mediodía de Chile.