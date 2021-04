Actriz porno revela que fue contratada por jugadores de Manchester United y los acusa de tacaños: "El que tuvieran que estarme pagando hirió su ego"

Los escándalos amorosos y líos sexuales rara vez dejan de estar presentes en el ámbito del fútbol, y esta vez los involucrados son tres jugadores de Manchester United, luego de que la actriz porno, Shona River, asegurara que los Diablos Rojos contrataron sus servicios.

La reconocida profesional del cine para adultos conversó en extenso con el podcast How To Be A Pornstar, donde confesó que tres miembros del plantel comandado por Ole Gunnar Solskjaer pagaron por encuentros privados con ella.

Pese a que la mujer de 28 años accedió a prestar sus servicios a los futbolistas de la Premier League, lo cierto es que al parecer la situación no fue del todo agradable, ya que no dudó en tildar a los deportistas de tacaños:

"Esperan que estés con ellos porque son famosos, pero nunca quieren salir contigo de verdad", comentó agregando que "les sirves como una segundona en las sombras. Y el hecho de que tengan mucho dinero no significa que quieran ser generosos".

Como si fuera poco, River destapó además un vergonzoso episodio, asegurando que uno de los jugadores de Manchester United le descontó 200 euros de la tarifa de sus servicios sexuales "para pagar una pizza".

La mujer asegura que fue contratada por tres futbolistas del United.

La actriz detalló que el jugador le dijo que "no tenía más dinero", y que por lo tanto debía descontar la pizza del monto acordado por el encuentro.

"Probablemente, el que tuviera que estarme pagando hirió su ego", explicó la mujer en la entrevista.