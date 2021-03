AC Milan vs Napoli: Ver EN VIVO ONLINE y TV el duelo de los rossoneros por la 27° fecha del Calcio

Este domingo continúa disputándose la 27° fecha de la Serie A de Italia con grandes encuentros en la parte alta de la tabla de posiciones, uno de los encuentros más atractivos es el que animará el AC Milan frente al Napoli en el San Siro.

Un duelo entre dos elencos que se encuentran en la zona de avanzada de la tabla de ubicaciones, aunque con distintos objetivos, mientras que los rossonero aun sueñan con el Scudetto, el cuadro de Nápoles buscará sumar de a tres para llegar a zona de copas europeas.

AC Milan está actualmente en la segunda posición del torneo italiano con seis unidades de diferencia con respecto al Inter, los nerazzurros son los exclusivos líderes del torneo con relativa comodidad, por lo que el equipo de Zlatan Ibrahimovic deberá dar lo mejor de sí para aun tener esperanzas en lo que respecta al título de liga de Italia. Su último encuentro por liga fue frente al Hellas Verona, enfrentamiento que concluyó 2-0 a favor de los hombres de Milán.

Napoli mientras tanto se encuentra en la 6° posición de la tabla de ubicaciones, el cuadro dirigido por Gennaro Gattuso suma 47 puntos y está a tres unidades de la Roma, elenco que en este momento se estaría quedando con el cupo a Europa League, los hombres del Sur de Italia viene de vencer por 3-1 al Bologna en la última fecha del Calcio.

Día y hora: ¿Cuándo juegan AC Milan vs Napoli por Serie A?

AC Milan y Napoli se enfrentan este domingo 14 de marzo, a las 16:45 horas de Chile.

El último duelo disputado por ambas escuadras concluyó 3-1 a favor de los rossoneros, con un Zlatan inspirado que marcó un doblete. (Getty)

Televisión: ¿Quién transmite en vivo y en qué canal ver a AC Milan y Napoli?

El duelo será transmitido por Rai Italia. Revisa la señal según tu cableoperador:

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver el partido entre AC Milan y Napoli en vivo por streaming?

El choque entre AC Milan y Napoli podrás verlo de manera online en ESPN Play, además de la app de pago Fanatiz.