AC Milan vs Napoli | Fecha, hora, cómo y dónde ver en vivo a milaneses y napolitanos por la fecha 27 de la Serie A

Tras jugar a mitad de semana frente al Manchester United, el Milan debe volver a concentrar sus esfuerzos en la Serie A, título que no está perdido. Este fin de semana enfrentan al Napoli en un verdadero partidazo del fútbol italiano.

Cuando ya no quedaba tiempo para nada, el defensa danés Simon Kjær anotó para empatar el duelo frente al Manchester United. Con esto, los milaneses rescataron un valioso empate y se llevan un gol de visita desde Old Trafford. El partido era válido por la ida de los octavos de final de la Europa League.

Pero hay que dejar los torneos internacionales de lado, ya que el Milan tiene una cita con la Serie A. El Rossonero no se puede dar el lujo de ceder unidades, están en una persecución al Inter que tiene una ventaja de 6 puntos y arrastra un gran invicto, por lo que ganar es una obligación.

Los napolitanos parecen haber levantado el nivel en las últimas fechas, con dos triunfos y un empate. A pesar de lo anterior, marchan en el sexto lugar de la tabla con 47 unidades. A dos del quinto y tres del cuarto, por lo que siguen con opciones de ir por un cupo a la Champions League.

Este partido puede ser crucial para ambos equipos, a uno se escapa el líder o al otro se le alejan los puestos clasificatorios a copas internacionales.

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.

Día y hora: ¿Cuándo juegan AC Milan vs Napoli por Serie A?

AC Milan y Napoli se enfrentan este domingo 14 de marzo, a las 16:45 horas de Chile.

Con un caebzazo en el 90+2, Kjær anotó un valiosísimo gol de visitante frente al Manchester United por Europa League. (Foto: Getty)

Televisión: ¿Quién transmite en vivo y en qué canal ver a AC Milan y Napoli?

El duelo será transmitido por Rai Italia. Revisa la señal según tu cableoperador:

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver el partido en vivo y por streaming?

El choque podrás verlo de manera online y gratuita en ESPN Play.