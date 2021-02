AC Milan vs Crotone | Ver EN VIVO, ONLINE Y POR TV al equipo de Zlatan Ibrahimovic frente al cuadro de Luis Rojas por la fecha 21 de la Serie A

El Inter de Milán hizo su tarea y venció a la Fiorentina de Erick Pulgar, en un duelo que tuvo protagonistas chilenos. Además del mencionado volante nacional, Alexis Sánchez y Arturo Vidal fueron titulares en los lombardos. Este triunfo deja a los dirigidos por Antonio Conte en el primer lugar con 47 puntos.

Con esta presión en contra, el AC Milan de Zlatan Ibrahimovic saltará a la cancha frente al Crotone. Los rossoneros tienen que completar la jornada en la Serie A y tienen la obligación de ganar su partido para no ceder la punta de la tabla luego de casi todo el torneo.

En el partido pasado, el Milan derrotó al Bologna por 2-1. En el encuentro, Ibrahimovic erró un penal, pero no tuvo mayor incidencia en el resultado. La victoria dejó a los dirigidos por Stefano Pioli con 46 unidades y provisionalmente en el segundo puesto del Calcio.

Antecedentes dichos, ahora el multicampeón italiano enfrenta al Crotone de Luis Rojas, que está muy complicado en la tabla de posiciones. El equipo del joven volante chileno se ubica en la última posición de la Serie A con 12 puntos. En los últimos cinco partidos han perdido en cuatro ocasiones y apenas suman un triunfo.



Día y hora: ¿cuándo juegan AC Milan y Crotone por la Serie A?



AC Milan y Crotone jugarán el día domingo 7 de febrero a las 11:00 horas de Chile.



Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV AC Milan vs Crotone?



El partido será transmitido por Rai Italia. Revisa aquí tu cableoperador:



Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**



Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?



La transmisión online estará disponible en ESPN Play.