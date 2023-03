Comiencen a acostumbrarse. Las alternativas que entrega el mercado internacional abren cada vez más puertas para los futbolistas chilenos que apuesten por el desarrollo de sus carreras fuera del país. Y este fin de semana marcó un hito para uno de los defensores nacionales más promisorios en el balompié español.

Se trata de Sebastián Pino Enfeld, defensor de 194 centímetros formado en Universidad Católica y con pasaporte europeo por su ascendencia alemana. El zaguero que integró la selección chilena Sub 20 en el último Sudamericano de la categoría fichó en el Alavés de España, y este sábado hizo su estreno profesional en la filial del cuadro glorioso.

El zaguero de 20 años tuvo su primera vez en la vigesimoquinta fecha de la Segunda División RFEF, cuarta categoría del fútbol español, específicamente en la igualdad sin goles del Alavés B de visita ante Tudelano, un partido sin demasiadas emociones en el que Pino sumó sus primeros minutos a nivel adulto, bajo la batuta del técnico José Manuel Aira.

Los objetivos de Pino Enfeld



Al igual Guillermo Maripán, Sebastián Pino hace del Alavés su primera estación en el fútbol internacional. El joven, eso sí, comienza en la filial del conjunto de Vitoria y en menos de un mes ya debutó oficialmente. "Guillermo rindió muy bien, es la transferencia más grande del club, le tengo mucha admiración", asegura el promisorio zaguero.

El gerente deportivo del elenco vasco, Sergio Fernandez, posee grandes esperanzas en el rendimiento del ex seleccionado Sub 20. "Tiene un tremendo potencial. Nos permite consolidar no solo presente, sino también futuro del Deportivo Alavés. Este proyecto es una garantía gracias a jugadores como él".

"Vengo con la mentalidad de apender al máximo, sigo siendo un jugador que tiene mucho por demostrar y que está en formación. Quiero aportar donde me toque, en el equipo B o en el primer equipo, tratar de ser una pieza que aporte", sentenció la promesa surgida en Universidad Católica.