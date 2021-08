Una de las grandes peticiones que tenía Manuel Pellegrini para el Real Betis en una temporada en la que no solo competirán en La Liga sino en la Europa League era la de un nuevo delantero. La primera opción era Darío Benedetto, quien finalmente sí salió del Olympique de Marsella pero se fue al Elche.

Sin embargo, según la prensa española, el equipo verdiblanco tiene todo listo para incorporar a Willian José, quien llega proveniente de la Real Sociedad. El atacante viene de una campaña complicada pero en las anteriores ha sido uno de los grandes referentes ofensivos de los dionostiarras.

"Llegará al Betis cedido con una opción de compra de 8,5 millones de euros con una serie de variables de fácil cumplimiento que la convierten casi en obligatoria, mientras que el jugador firmará un contrato por las próximas cuatro temporadas (según algunas fuentes consultadas cercanas a la operación) en su deseo de un largo contrato en el que repartir su alta ficha", explica el Diario de Sevilla.

Manuel Pellegrini ya tiene un nuevo delantero. (Foto: Getty Images)

El brasileño, quien tuvo la oportunidad de incluso disputar algún partido con Real Madrid de la mano de Carlo Ancelotti en su primera etapa, ha estado tentado por otros grandes equipos de la élite europea como Barcelona y Manchester United.

Willian José, incluso, tuvo grandes propuestas en el pasado reciente. "Llegaron el Barcelona y una oferta del Manchester United. Veía que era una oportunidad que no podía dejar escapar. Hay que aprovechar las oportunidades y veía que era la oportunidad. Al final no salieron las cosas bien y este año me dejaron salir a los Wolves. No entiendo por qué unos meses atrás no me querían dejar salir al Tottenham por 23 millones y ahora sí me dejaron salir", dijo en una reciente entrevista el nuevo delantero de Betis.