Juventus vs Hellas Verona | Fecha, hora, cómo y dónde ver en vivo a la Juve de Cristiano Ronaldo por la fecha 24 de la Serie A

Con cuatro triunfos en sus últimos cinco duelos, la Juve comienza a retomar el rendimiento que los vio salir campeones la temporada pasada. En esta ocasión visitan al Hellas Verona con la misión de quedar a un punto del AC Milan.

La Serie A tiene un nuevo líder, el Inter supera por cuatro puntos al Milan y tiene la primera opción para ir por el título. Tras dos derrotas consecutivas, el Rossonero deja varias dudas sobre su candidatura al scudetto, algo que la Juve está aprovechando. En este momento tienen cuatro unidades menos que el Milan, pero un partido menos. Por lo que de ganar en Verona los dirigidos por Andrea Pirlo quedan en el tercer lugar de la tabla.

En el último partido de la Vecchia Signora enfrentaron al Crotone de Luís Rojas. Cristiano Ronaldo se llevó todas las luces al marcar un doblete y llegar a 18 tantos en Serie A. Dato curioso, Messi y Ronaldo llevan la misma cantidad de goles en liga.

Este duelo llega después de la caída en octavos de final de la Champions League, por lo que la Juve necesita volver a los triunfos consecutivos luego de vencer al Crotone. Además, de ganar contra Hellas Verona, aparecerían como candidatos al título.



Día y hora: ¿cuándo juegan Juventus y Hellas Verona por Serie A?

Jueventus y Hellas Verona jugarán el día sábado 27 de febrero a las 16:55 horas de Chile.

Con un CR7 prendido en Serie A, la Juve depende de el, ya que el equipo no es la Juventus aplastante que hemos visto en otras temporadas. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Juventus vs Hellas Verona?

El partido será transmitido por ESPN y Rai Italia. Revisa aquí tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?

La transmisión online estará disponible para este choque en ESPN Play y Fanatiz.