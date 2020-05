Ubisoft sigue la tendencia y celebrará un evento digital independiente este 12 de julio

Ubisoft confirmó en sus redes sociales oficiales la realización de un evento digital independiente para dar a conocer sus novedades en el gaming en este 2020.

El evento recibirá de nombre “Ubisoft Foward” y se realizará este domingo 12 de julio a las 15:00 hora chilena, donde en una transmisión digital se presentarán sus nuevos proyectos, siguiendo con esa tendencia por el brote de coronavirus a nivel mundial.

Este evento digital se realizará por la suspensión de la E3 2020, dando pie a que varias empresas realicen sus presentaciones de forma independiente y sin la organización de la convención más importante en el mundo de los videojuegos.

Aparta el día ��

¡Únete a nosotros este 12 de julio para ver #UbisoftForward, un show digital con noticias de juegos exclusivos, revelaciones y más!



Mantente al pendiente... 2PM MX/CO 3PM CL 4PM AR pic.twitter.com/4ARHtLf65h — Ubisoft Latam (@UbisoftLatam) May 11, 2020

Sin lugar a duda que la estrella de este evento será Assassin’s Creed Valhalla, videojuego que tendrá un papel protagonista dentro de la presentación al ser de los primeros en mostrarse como tal en las consolas de nueva generación y donde se espera que se dé a conocer gameplay directo.

Assassin’s Creed Valhalla será el centro del atención del evento.

Además, se esperan novedades de los proyectos Beyond Good and Evil, Roller Champions, Watch Dogs Legion, Just Dance y Gods and Monsters, todos proyectos que deberían llegar también a las consolas de nueva generación.