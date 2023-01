2023 será un gran año para los gamers debido a que habrán varios interesantes estrenos de videojuegos y muchos de ellos ocurrirán durante la primera parte del año. Juegos como Dead Space y Resident Evil 4 regresarán al mercado, aunque ahora llegarán con versiones renovadas gracias a la generación actual de videojuegos.

¿Qué juegos se estrenarán en 2023?

A continuación te dejamos cinco grandes juegos que se estrenarán durante esta primera parte del año 2023:

Dead Space Remake

La exitosa franquicia de survival horror Dead Space se sumará a la moda de los remakes con el lanzamiento de su nueva versión del primer juego, el cual se llama justamente Dead Space. El juego es protagonizado por Isaac Clarke, quien tiene que batallar contra los necromorfos con el modo shooter en tercera persona.

Este remake se estrenará oficialmente el 27 de enero de 2023 para plataformas como PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Hogwarts Legacy

El universo de Harry Potter regresará al mundo de los videojuegos con Hogwarts Legacy, un título de RPG y mundo abierto en el que el jugador podrá crearse su propio personaje para volverse un mago como el popular personaje que fue protagonista en los cines.

Este juego se lanzará el 10 de febrero de 2023 para las plataformas de PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Cabe destacar que meses después se lanzará para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One.

The Last of Us Part I Remake

Durante la ceremonia de The Game Awards 2022 se confirmó que el remake de The Last of Us I para PC se estrenará el 3 de marzo de 2023 para plataformas como la de Steam. El remake de este juego de aventuras en medio de un mundo postapocalíptico se estrenó en septiembre de 2022 solo para PlayStation 5. Los protagonistas del juego son Joel y Ellie, quienes tienen que sobrevivir en medio de un Estados Unidos infectado con un extraño virus.

Star Wars Jedi: Survivor

La secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order se estrenará este año nuevamente bajo la dirección de Respawn Entertainment y Electronic Arts. Este juego de de acción y aventuras de La Guerra de las Galaxias volverá a tener al guerrero Cal como protagonista.

Star Wars Jedi: Survivor se estrenará el 17 de marzo de 2023 para la plataformas de PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Resident Evil 4 Remake

La compañía Capcom lanzará otro remake de la exitosa franquicia Resident Evil, en esta ocasión Resident Evil 4, juego que tiene como protagonista a Leon Kennedy, quien debe rescatar a la hija del presidente de los Estados Unidos. Cabe destacar que este juego de Resident Evil es considerado como un juego más shooter que de terror, algo que llamó mucho la atención debido a que reemplazó al exitoso Resident Evil 3: Nemesis, uno de los mejores juegos de la franquicia.

Este remake se lanzará el 24 de marzo de 2023 para las plataformas de PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.