Nos acercamos al final del 2023 y es en ese contexto que Google, la gigante de Internet publicó una lista con las tendencias de este año en diversas materias, una de ellas son los videojuegos, donde dio a conocer los diez títulos más buscados en su motor de búsqueda, dando sorpresivos resultados.

Así es, porque Hogwarts Legacy, el juego publicado por Warner Bors. Games se quedó con el primer lugar de este listado, superando a grandes competidores en la materia y a pesar de no estar nominado a los recientemente entregados GOTY 2023.

Revisa a continuación el listado realizado por Google con los 10 títulos gamers más buscados este 2023.

Google revela los 10 videojuegos más buscados del 2023 con una gran sorpresa

Hogwarts Legacy The Last of Us Connections Battlegrounds Mobile India Starfield Baldur’s Gate III Suika Game Diablo IV Atomic Heart Sons of the Forest

Una lista con varias sorpresas:

Junto a Hogwarts Legacy destacan The Last of Us en el segundo puesto de este listado, el juego originalmente lanzado en el año 2023 vivió un renacimiento este 2023 tras el lanzamiento de la serie “live action“, protagonizada por el chileno Pedro Pascal y Bella Ramsey en HBO.

Cerrando el podio se encuentra Connections, título de palabras estrenado este 2023 y que increíblemente es desarrollado y publicado por The New York Times, diario de Estados Unidos y que se convirtió en un verdadero fenómeno, siendo el segundo juego más jugado del año por detrás de Wordle.

Otros títulos destacados este 2023 fueron Battlegrounds Mobile India, Starfield, título exclusivo de XBOX y Microsoft y Baldur’s Gate III, recientemente reconocido como el mejor juego del año en los The Game Awards 2023.

Mario Bros y Five Nights at Freddy’s destacan entre las películas más buscadas del año en Chile:

Continuando con los listados, Google también lanzó una búsqueda por país con los temas más buscados, en el apartado Películas, la gigante de Internet señala que Chile tuvo como principal búsqueda el filme Oppenheimer, seguido de Barbie.

No obstante, en el listado destacan dos franquicias que dieron el salto desde el mundo gamer hasta la pantalla grande, se tratan de Mario Bros (6°) y Five Nights at Freddy’s (10°), las cuales tuvieron un rotundo éxito en la materia, sobretodo la película de Nintendo, que logró una ganancia global de más de 1.300 millones de dólares en todo el mundo.

Revisa a continuación el listado de películas más buscadas en Google este 2023:

Oppenheimer Barbie Rápido y Furioso Avatar 2 Guardianes de la Galaxia 3 Mario Bros película John Wick 4 La Monja 2 The Whale Five Nights at Freddy’s