Este jueves 7 de diciembre se llevó a cabo los “The Game Awards 2023”, también conocidos como GOTY, ceremonia de premiación que otorgó diversos títulos a los mejores juegos del año y dónde hubo varias sorpresas.

Es en ese contexto que en RedGame te traemos todos los detalles de este imperdible evento, con sus ganadores y nominados.

The Game Awards 2023: Estos son los ganadores de las diferentes categorías

Mejor Juego del Año (Game of the Year)

Baldur’s Gate 3: El título de Larian Studios y que se basa en el aclamado juego de mesa “Calabozos y Dragones” sorprendió a todos y derrotó a grandes títulos que vivieron su estreno este 2023 como Marvel’s Spider-Man 2 y Super Mario Bros. Wonder, entre otros.

Los otros nominados:

Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder y Zelda: Tears of the Kingdom.

Mejor Dirección (Best Game Direction)

Alan Wake 2

Los otros nominados:

Baldur’s Gate 3, Marvel’s Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder y Zelda: Tears of the Kingdom.

Mejor Narrativa (Best Narrative)

Alan Wake 2 – Segundo premio de la noche para este título.

Los otros nominados:

Baldur’s Gate 3, Marvel’s Spiderman 2, Final Fantasy XVI, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Mejor Dirección Artística (Best Art Direction)

Alan Wake 2 – Tercer y último premio de la noche para este título.

Los otros nominados:

Hi-Fi Rush, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder y Zelda: Tears of the Kingdom.

Mejor Banda Sonora y Música (Best Score and Music)

Final Fantasy XVI

Los otros nominados:

Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, Hi-Fi Rush y Zelda: Tears of the Kingdom.

Mejor Diseño de Audio (Best Audio Design)

Hi-Fi Rush

Los otros nominados:

Alan Wake 2, Dead Space, Marvel’s Spiderman 2 y Resident Evil 4.

Mejor Actuación (Best Performance)

Neil Newbon: El actor detrás de Astarion, personaje principal de Baldur’s Gate 3 se quedó con el premio a Mejor Actuación, superando a otros actores de gran prestigio como Cameron Monaghan (STAR WARS Jedi: Survivor) e Idris Elba (Cyberpunk 2077: Phantom Liberty).

Los otros nominados:

Ben Starr, Cameron Monaghan, Idris Elba, Melani Liburd y Yuri Lowenthl.

Games for Impact

Tchia

Los otros nominados:

A space for the undbound, Chants of sennaar, Goodbye volcano high, Terra Nil y Venba.

Mejor Juego en activo (Best ongoing)

Cyberpunk 2077

Los otros nominados:

Apex Legends, Final Fantasy XIV, Fortnite y Genshin Impact.

Mejor Indie (Best Indie)

Sea of Stars

Los otros nominados:

Cocoon, Dave the Diver, Dredge y Viewfinder.

Mejor Juego Móvil (Best Mobile Game)

Honkai: Star Rail

Los otros nominados:

Final Fantasy VII: Ever crisis, Hello Kitty Island Adventure, Monster Hunter Rail y Terra Nil.

Mejor Soporte a la Comunidad (Best Community Support)

Baldur’s Gate 3 – Segundo premio de la noche.

Los otros nominados:

Cyberpunk 2077, Destiny 2, Final Fantasy XIV, No Man’s Sky.

Innovación en Accesibilidad (Innovation in Accessibility)

Forza Motorsport

Los otros nominados:

Diablo IV, Hi-Fi Rush, Marvel’s Spiderman 2, Mortal Kombat 1 y Street Fighter 6.

Mejor VR/AR (Best VR/AR)

Resident Evil Village VR Mode

Los otros nominados:

Gran Turismo 7, Horizon call of the Mountain, Humanity y Synapse.

Mejor Juego de Acción (Best Action Game)

Armored Core VI

Los otros nominados:

Dead Island 2, Ghostrunner 2, Hi-Fi Rush y Remnant 2.

Mejor Juego de Acción/Aventura (Best action/adventure)

Zelda: Tears of the Kingdom

Los otros nominados:

Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4 y Star Wars Jedi: Survivor.

Mejor Juego de Rol (Best Role Playing)

Baldur’s Gate 3 – Tercer premio de la noche.

Los otros nominados:

Final Fantasy XVI, Lies of P, Sea of Stars y Starfield.

Mejor Juego de Peleas (Best Fighting)

Street Fighter 6

Los otros nominados:

God of the Rock, Mortal Kombat 1, Nickelodeon All-Star Brawl 2 y Pocket Bravery.

Mejor Juego Familiar (Best Family)

Super Mario Bros. Wonder

Los otros nominados:

Disney Illusion Island, Party Animals, Pikmin 4 y Sonic Superstars.

Mejor juego de estrategia (Best Sim/strategy)

Pikmin 4

Los otros nominados:

Advance Wars 1+2: Reboot Camp, Cities: Skylines II, Company of Heroes 3 y Fire Emblem Engage.

Mejor Juego Deportivo o de Carreras (Best Sports/Racing)

Forza Motorsport – Segundo premio de la noche.

Los otros nominados:

EA Sports FC 24, F1 23, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, The Crew Motorfest.

Mejor multijugador (Best multiplayer)

Baldur’s Gate 3 – Cuarto premio de la noche.

Los otros nominados:

Diablo IV, Party Animals, Street Fighter 6 y Super Mario Bros. Wonder.

Creador de Contenido del Año (Content Creator of the Year)

Ironmouse

Los otros nominados:

Chrisbratt / People Make Games, Quakity, SpreenDMC y Sypherpk.

Mejor Debut Indie (Best Debut Indie)

Cocoon

Los otros nominados:

Dredge, Pizza Tower, Venba y Viewfinder.

Mejor Adaptación (Best Adaptation)

The Last of Us

Los otros nominados:

Castlevania: Nocturne, Gran Turismo, The Super Mario Bros. Movie, Twisted Metal.

Juego más Esperado (Most Anticipated Game)

Final Fantasy VII Rebirth

Los otros nominados:

Hades II, Like a Dragon: Infinite Wealth, Star Wars Outlaws y Tekken 8.

Mejor Esports (Best Esports Game)

Valorant

Los otros nominados:

Counter Strike 2, Dota 2, League of Legends y PUBG Mobile.

Mejor Atleta de Esports (Best Esports Athlete)

Faker

Los otros nominados:

Zywoo, Demon1, Hydra, Ruler e Imperialhal.

Mejor Equipo Esports (Best Esports Team)

JD Gaming

Los otros nominados:

Evil Geniuses, Fnatic, Gaimin Gladiators, Team Vitality.

Mejor Entrenador en Esports (Best Esports Coach)

Potter

Los otros nominados:

Zonic, Gunba, Xtqzzz y Homme.

Mejor Evento de Esports (Best Esports Event)

2023 League of Legends World Championship

Los otros nominados:

Blast.tv Paris Major 2023, EVO 2023, The International DOTA 2 Championship 2023 y VALORANT Champions 2023.