Nos siguen pegando abajo: The Last of Us 2 desaparece de PS Store tras el retraso de su lanzamiento

El retraso de The Last of Us 2 sigue doliendo en los fanáticos de los videojuegos que quieren seguir con la entrañable historia de Joel y Ellie que vieron en el 2013 para la consola Play Station 3.

A pesar de las informaciones que apuntaban a que en Naughty Dog están haciendo todos los esfuerzos para lanzar su obra lo antes posible, hoy se vio una señal que instala muchas más dudas que certezas sobre el esperado arribo de The Last of Us 2 a la máquina de Sony.

PS Store retiró The Last of Us 2 de la tienda virtual de Play Station 4, todo para evitar las pre-compras por el momento. Solo quedan los avatares y los temas para el menú principal de la consola.

Esto obedece porque la PS Store normalmente tiene en su tienda los videojuegos con la etiqueta “proximamante”, cuestión que no obedece de momento el proceso de The Last of Us 2, ya que no hay fecha clara para su salida al mercado.

The Last of Us II seguirá los acontecimientos de la primera parte de la historia, aunque en esta ocasión y como se ha visto en los diferentes trailers, con más importancia al futuro de Ellie.

Por ahora el sitio de soporte de Play Station afirmó que todos los que compraron la preventa de The Last of Us 2 en su tienda, así como el también atrasado Iron Man VR, recibirán automáticamente un reembolso de su compra, y piden a aquellos usuarios estén atentos a sus correos para más detalles.