Naughty Dog estudia cómo lanzar The Last of Us Parte 2 lo antes posible al mercado

La noticia del retraso de The Last of Us Parte 2 por el brote de coronavirus golpeó fuerte a los fanáticos de los videojuegos, quienes esperan ansiosos la llegada de la nueva aventura que tanto cautivó en Play Station 3 de Joel y Ellie.

Afortunadamente la espera, al parecer, no será tan larga como todos imaginan, ya que desde la misma empresa Naughty Dog, responsables del esperado videojuego, están haciendo todos los esfuerzos para el lanzamiento sea lo más pronto posible.

Neil Druckmann, jefe del estudio estadounidense, señaló que "hace unas semanas, antes de que fuera obligatorio, comenzamos a movernos para que la gente pudiera trabajar desde casa. Esto permite seguir avanzando y mejorando los pocos errores que le quedan al videojuego, que está esencialmente terminado, pero nos ralentiza".

"Está ahí, el juego está ya, tenemos que sentarnos un rato y descubrir cuál es la mejor manera de llevarlo a nuestros usuarios", agregó Druckmann.

The Last of Us II seguirá los acontecimientos de la primera parte de la historia, aunque en esta ocasión y como se ha visto en los diferentes trailers, con más importancia al futuro de Ellie.

The Last of Us Parte 2 estaba programado para llegar a las tiendas este 29 de mayo, todo tras sufrir un primer retraso. Lamentablemente el Coronavirus hizo lo suyo y terminó por dejar en puntos suspensivos el lanzamiento del esperado videojuego.