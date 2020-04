Dolor: The Last of Us II vuelve a retrasarse, esta vez por el coronavirus y de forma indefinida

Si hay un juego que los fanáticos estaban esperando hace ya bastante tiempo y que deseaban que su fecha de lanzamiento no se volviera a cambiar por el contexto del coronavirus a nivel mundial, ese era The Last of Us Part II.

Lamentablemente el covid-19 hizo lo suyo y obligó a Naughty Dog a volver a postergar el lanzamiento, esta vez hasta nuevo aviso, de la nueva a aventura de Joel y Ellie.

La noticia fue confirmada tanto por Sony como la empresa responsable del videojuego, quienes por medio de comunicados oficiales dieron a conocer la triste realidad del esperado juego.

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

“SI ha tomado la difícil decisión de retrasar el lanzamiento de The Last of Us Parte 2 y Marvel’s Iron Man VR hasta nuevo aviso. Logísticamente, la crisis global nos impide proveer un lanzamiento que los jugadores merecen”, señaló PlayStation en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, Naughty Dog fue un poco más extenso en su comunicado.

Como probablemente has visto, el lanzamiento de The Last of Us Part II se ha retrasado. Estamos seguros de que esta noticia es tan decepcionante para ti como lo es para nosotros. Queríamos comunicarnos con todos vosotros en nuestra comunidad para brindarles un poco más de información.

La buena noticia es que casi hemos terminado con el desarrollo de The Last of Us Part II. Estamos a punto de solucionar nuestros errores finales.

Sin embargo, incluso terminando el juego, nos enfrentamos a la realidad de que debido a que la logística está más allá de nuestro control, no podemos lanzar The Last of Us Part II para nuestra satisfacción. Queremos asegurarnos de que todos puedan jugar The Last of Us Parte II al mismo tiempo, asegurando que estamos haciendo todo lo posible para preservar la mejor experiencia para todos. Esto significó retrasar el juego hasta el momento en que podamos resolver estos problemas logísticos.

Nos decepcionó esta decisión, pero finalmente entendimos que es lo mejor y los más justo para todos nuestros jugadores. Esperamos que esto no se demore mucho y actualizaremos tan pronto como tengamos nueva información para compartir.

Les deseamos a todos, a sus familias y a sus amigos la mejor salud. Gracias por ser admiradores tan increíbles y su por su continuo apoyo.

¡Mantente a salvo!

The Last of Us II seguirá los acontecimientos de la primera parte de la historia, aunque en esta ocasión y como se ha visto en los diferentes trailers, con más importancia al futuro de Ellie. Esta es la segunda ocasión en la que se retrasa el lanzamiento de la secuela.