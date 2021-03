Among Us | El nuevo mapa del videojuego estará listo para jugarse en la última semana de marzo

Si la cuarentena benefició a una industria, fue la de los videojuegos. Títulos que parecían olvidados luego de años de su estreno, revivieron el gloria y majestad tanto por el trabajo de streamers como por la curiosidad de la comunidad misma.

Así fue el fenómeno de Among Us, un juego con pocos requisitos a nivel de hardware que permitió reuniones online en pos del objetivo de descubrir al impostor. El título fue estrenado en 2018, pero 2020 fue su año más exitoso, dadas las condiciones sanitarias y el confinamiento obligatorio de la población.

Propios y extraños al mundo de los videojuegos disfrutaron de los mapas otorgados por InnerSloth, la empresa desarrolladora, que en el marco de los Game Awards de 2020 anunciaron un nuevo escenario para el popular título.

La fecha de salida del nuevo avión de Among Us es el 31 de marzo de 2021, por lo que estamos muy próximos al estreno de la nueva plataforma que estará disponible en PC, Xbox One, Nintendo Switch y smartphones iOS y Android.

Además del nuevo mapa, se agrega nuevo vestuario para los personajes y un sistema de moderación para eliminar a los usuarios que muestren un comportamiento inadecuado dentro de las partidas.