Ya no queda nada para el comienzo de las fases finales de la Freestyle Master Series en su temporada 2020/2021, las cuales se desarrollarán en Madrid, España.

Dentro de la competencia habrán cinco MC's chilenos: Nitro, Jokker, Pepe Grillo, Acertijo y Joquerr (reserva), quienes buscarán la hazaña en tierras hispanas. Vale destacar, que Ricto también tenía un cupo asegurado, pero se bajó por "temas laborales", En España, por ejemplo, también se bajo el rapero Bnet, quien señaló que iba a tomar un "retiro indefinido".

En la edición pasada (antes de la pandemia del Covid-19 en el 2020), la final se hizo en Lima, Perú, y tuvo como gran ganador a la leyenda del freestyle mexicano, Aczino, quien venció a Chuty en una épica batalla que duró cerca de media hora.

Uno de los representantes nacionales, Pepe Grillo, respondió ante RedGol sobre si se siente en su mejor momento y él declaró lo siguiente: "Quizás competitivamente puede que esté en mi peak. A mí me gusta mucho más hacer freestyle. Quizás sin el público no tenía tanta presión de tener que enfocarme en batallar, así que pude rapear más libremente que es lo que en verdad me gusta hacer, eso me dio soltura y confianza, estaba en el living de mi casa".

Fecha y hora: ¿Cuándo son la fase de grupos de la FMS Internacional 2021?



La fase de grupos se desarrollará este jueves 9 y viernes 10 de septiembre desde las 12:30 horas de Chile.

ONLINE: ¿Dónde ver EN VIVO las fases de grupos de la FMS?



Podrás ver la transmisión completa de forma gratuita a través del canal de Youtube de Urban Roosters.